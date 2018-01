Do expozice pivovarnictví přišlo loni téměř 14 tisíc lidí

Do znojemské expozice pivovarnictví, kterou město otevřelo loni koncem dubna, zavítalo do konce roku 13 691 lidí. Podle mluvčí města Zuzany Pastrňákové je to nečekaně vysoké číslo, ke kterému přispělo i to, že muzeum bylo o vinobraní otevřeno zdarma.

"Věříme, že se nám expozici povede dostat do ještě většího povědomí místních i turistů a že číslo návštěvnosti bude letos ještě vyšší," uvedla Pastrňáková. Zmínila, že loni lidé do expozice chodili i přes opravy Hradní ulice v letních měsících.

Expozice mapuje nejen historii a tradici pivovarnictví ve Znojmě, ale seznamuje také návštěvníky s hlavními pivovarskými surovinami - vodou, sladem a chmelem a se způsobem vaření piva od nejstarších dob až po dnešek.

Dominantou expozice je původní technologické zařízení varny z roku 1930, které bylo vyrobeno ve Škodových závodech v Plzni. Sestává z vystírací kádě, rmutového kotle, mladinového kotle, scezovací kádě a scezovacího korýtka. Do jedné z kádí architekti výstavy vsunuli točité schody, návštěvník si ji tak může celou projít a sledovat film, který historii pivovaru mapuje. Budova varny má také novou fasádu, která odpovídá historické skutečnosti.

V areálu někdejšího Hostanu, kde je i expozice, už sice několik let není průmyslová výroba piva, je zde ale tři roky minipivovar, do kterého se mohou návštěvníci také v rámci exkurze podívat.

Na Znojemsku je od loňska také expozice dějin pivovarnictví na hradě Bítově. Podle kastelána Jana Bindera byl i o ni loni zájem. Čísla jen za návštěvnost expozice ale nejsou k dispozici. Celý hrad loni navštívilo 72.960 lidí.