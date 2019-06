Lidé budou moci ochutnat zlatý mok z desítek minipivovarů

Tento pátek a sobotu se v Královských zahradách Pražského hradu poosmé představí 66 českých minipivovarů a tři minipivovary z partnerské země, tentokrát půjde o Německo, loni byly na návštěvě pivovary z Rakouska. Na středeční tiskové konferenci to uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Na rozdíl od běžných pivních festivalů, kterým jde o vyčepování co největšího množství piva, se tento dlouhodobě profiluje na ochutnávání malých degustačních porcí, aby lidé poznali co nejvíce pivních stylů produkovaných v republice. Za rok v ČR přibude 40 až 50 minipivovarů, v současné době je jich podle něj kolem 450.

Vstupenek jako každoročně bude na každý den z bezpečnostních důvodů 1250, v předprodeji se prodávají za 500 korun, což je meziroční zdražení o několik desetikorun. Po zaplacení vstupného je degustace piva zdarma. Jak již dřív uvedl Šuráň, festival je prodělečný.

Každý z pivovarů vybere svá dvě piva, k degustaci bude připraveno na 140 druhů piva 33 různých stylů z celé republiky. Celkově se zdarma vyčepuje přes sedm tisíc litrů piva, což představuje na 93 tisíc degustačních porcí po 0,75 dl. Na návštěvníka tak připadne 37 degustačních dávek, dodává svaz.

"Minipivovary se v poslední době staly doslova laboratoří velkých pivovarů, kde si ověřují technologie nových piv a reakci zákazníků, přičemž zároveň na tom profitují obě strany," dodal Šuráň.

Na festivalu, který potrvá v pátek od 14 hodin do 20 hodin a v sobotu od 12 hodin do 20 hodin, budou také sládci a majitelé pivovarů, kteří návštěvníky informují o své výrobě a trendech.

Počet českých minipivovarů s výrobou do 10 tisíc hektolitrů piva ročně dlouhodobě roste rychlostí přibližně jeden týdně. Pivo z nich tvoří pouze malý zlomek české spotřeby.