Pivovar Konrad Vratislavice letos slaví 140 let. Plnit bude především plechovky

V Pivovaru Konrad Vratislavice na Liberecku uvařili loni přes 140 tisíc hektolitrů piva, je to o 18 procent více než před rokem. V letošním roce chtějí ve Vratislavicích překročit hranici 150 tisíc hektolitrů. Dalšímu zvýšení produkce by měla pomoci i nová linka na plnění stále populárnějších plechovek, kterou pivovar dokončuje. Zkušební provoz chce zahájit v nejbližších týdnech. Řekl to výrobní ředitel Petr Hostaš.

První pivo v plechovkách dodal Pivovar Konrad na trh už v loňském roce. Zhruba 2500 hektolitrů nechal do kovových obalů stočit u externího dodavatele. "V letošním roce už bychom chtěli do plechovek stočit nejméně desetkrát víc, nějakých 25 až 30 tisíc hektolitrů piva," řekl Hostaš. Linka je podle něj schopna naplnit až 15 tisíc plechovek za hodinu a její vybudování přišlo firmu na 70 milionů korun. V Libereckém kraji není první, podobnou uvedli před více než rokem do provozu v Pivovaru Svijany.

Rostoucí zájem o plechovkové pivo potvrzuje i Český svaz pivovarů a sladoven. Předloni už celková produkce piva v plechovkách v Česku dosáhla devíti procent. Loni do konce srpna stoupla spotřeba plechovkového piva na tuzemském trhu o čtvrtinu a export plechovkového piva dokonce o 47 procent. Právě export je podle Hostaše hlavním důvodem, proč se firma rozhodla do vlastní plnicí linky investovat.

"Hlavně ve východních zemích je o plechovkové pivo větší zájem než o to lahvové," řekl. Vratislavický pivovar vyváží zhruba 40 procent své produkce hlavně do Německa a Francie, roste ale odbyt i v Rusku a zemích bývalého Sovětského svazu. "Náklady na přepravu plechovkového piva jsou podstatně nižší než u skla, proto o něj mají zahraniční odběratelé větší zájem," dodal ředitel vratislavického pivovaru.

Pivovar Vratislavice byl slavnostně otevřen v lednu 1874. Ještě v 90. letech 20. století zaměstnával 400 lidí a ročně vyrobil téměř půl milionu hektolitrů piva. Dnes v něm pracuje zhruba 50 lidí. V roce 1997 se podnik stal součástí společnosti Pražské pivovary a o rok později výroba ve Vratislavicích skončila. Tradiční pivo Vratislav se od té doby vaří v Praze. Když v roce 1999 areál pivovaru koupila společnost HOLS a o rok později obnovila výrobu, musela vytvořit novou značku. Pivo pojmenovala po nástupci knížete Vratislava - Konrad.