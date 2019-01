Pivovar v Poličce mírně snížil produkci piva. Prodal méně výčepních piv

Městský pivovar v Poličce snížil meziročně produkci o 2,29 procenta. Loni uvařil 111 928 hektolitrů piva. Prodal méně výčepních piv, tmavé a světlé desítky. Výroba piva klesla druhým rokem po sobě. Řekl to majitel podniku Karel Witz.

Pivovar vaří nepasterizované pivo, distribuuje ho pouze v sudech a lahvích. Pivo nevyváží do ciziny, protože má kratší dobu spotřeby. "Naše smluvní klienty zásobujeme jednou týdně. Upozorňujeme na to každého, že si nemusí dělat delší zásobu, než kterou spotřebuje během týdne," uvedl Witz.

Z celkového počtu smluvních odběratelů si 65 procent z nich jezdí pro pivo přímo do pivovaru. Pivo vozí do Ostravy, Hodonína, Prostějova, Brna a na západ do Poličky až za Prahu. Sudové pivo převažuje, je ho 85 procent, 15 procent produkce stáčí do lahví. Velké pivovary to mají naopak, podotkl Witz.

Loni pivovar zkolaudoval ležácký sklep číslo sedm. Letos má v plánu vyměnit ocelové tanky za nerezové ve sklepě číslo jedna. "Také chceme postavit novou plynovou kotelnu mimo stávající prostory. Od prosince 2018 máme povolení na přístavbu nové anaerobní a aerobní čistírny odpadních vod," řekl Witz.

Pivovar existuje v Poličce od roku 1771, založili ho právováreční měšťané. V roce 1845 ale město zničil požár, nový pivovar vznikl až po 20 letech, na stejném místě působí dodnes. Karel Witz je potomkem tamních právovárečníků. Historie vaření piva v Poličce zaznamenávají prameny od roku 1517.

Produkce poličského pivovaru:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 výstav (hl) 63 695 68 802 82 264 101 907 108 888 116 494 119 996 114 551 111 928

zdroj: Měšťanský pivovar v Poličce