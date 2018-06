Pivovar Zubr letos zvýšil prodej piva. O víkendu ožije Zubrfestem

Pivovar Zubr letos na jaře díky rozšiřování distribuce i nezvykle teplému počasí zvýšil prodej sudového piva meziročně o několik procent. Mimořádně úspěšným měsícem byl květen, řekl ředitel Pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

"Náš výstav, který mířil do sudů, se od ledna do května oproti loňskému roku zvýšil o dva procentní body, a to i navzdory novým opatřením, se kterými se provozovny musely v letošním a loňském roce vyrovnat," uvedl Pluháček. Silným měsícem byl podle něj hlavně květen, kdy celkový výstav Pivovaru Zubr meziročně vzrostl o osm procent, přičemž sudového piva prodala firma o sedm procent více.

"Vzhledem k stále trvajícímu trendu poklesu spotřeby čepovaného piva, se kterým se pivní trh dlouhodobě potýká, jsme s květnovými výsledky velmi spokojeni," podotkl Pluháček.

Vyšší prodej piva přisoudil rozšiřování distribuce i důrazu na kvalitu vyráběného piva. "Samozřejmě nelze nezmínit ani to, že na růst prodejů v květnu mělo vliv i slunečné a na toto období extrémně teplé počasí, které přilákalo lidi na zahrádky restaurací," dodal Pluháček.

Pivovar se snaží prodej podpořit také různými kulturními akcemi, které pořádá nebo podporuje. Například v sobotu areál přerovského pivovaru ožije festivalem Zubrfest. Festival návštěvníkům nabídne dvě hudební pódia, 15 vystupujících či freestyle motocross show.

Pivovar Zubr loni navzdory nepříznivému vlivu zavedení elektronické evidence tržeb a posléze i zákazu kouření v restauracích na prodej sudového piva udržel výstav na předloňské úrovni 255 tisíc hektolitrů piva. Bylo to nejvíce za posledních několik let. Prodej čepovaného piva klesl o tři procenta, výpadek ale pivovar nahradil vyšším prodejem lahvového a hlavně plechovkového piva.

Export se na prodejích Pivovaru Zubr podílí zhruba pětinou. "Loni vzrostl o deset procent," řekl Pluháček. Hlavním vývozním teritoriem Pivovaru Zubr zůstává Slovensko, pivovar ale vyváží také například do Číny, Dominikánské republiky či na Kapverdské ostrovy.

Pivovar Zubr loni investoval zhruba 15 milionů korun do modernizace linky na stáčení piva do plechovek, aby kvůli rostoucí poptávce výrazně zvýšil její výrobní kapacitu.

Pivovar Zubr patří do pivovarnické skupiny středomoravských pivovarů Zubr, Holba a Litovel. Jejich roční výstav je do jednoho milionu hektolitrů piva. Pivovary prodávají svá piva především na Moravě a ve východních Čechách.