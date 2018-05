Rodinný pivovar Bernard vdechl nový život pivovaru v Humpolci

Společnost Rodinný pivovar Bernard v Humpolci na Pelhřimovsku, od jejíhož založení uplyne 26. května 25 let, patří k nejznámějším firmám nejen na Vysočině, ale i v celé ČR. Její zakladatelé dokázali ze skomírajícího pivovaru s tradicí až z roku 1597 vybudovat úspěšnou firmu, která je mimo jiné symbolem kvalitního, neotřelého marketinku.

Historie pivovaru Bernard začala v říjnu 1991, kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra a Rudolf Šmejkal koupili v malé privatizaci chátrající humpolecký pivovar. "Plánovali jsme maximálně do dvaceti milionů, to by bylo schůdné, ale těch dvacet milionů se přehouplo za pět minut a skončilo to na dvaapadesáti milionech," řekl k tomu nedávno sládek Josef Vávra.

Vysoká kupní cena znamenala pro nové majitele začátek s velkým úvěrem. Rozjezd navíc komplikoval fakt, že kdysi úspěšný humpolecký pivovar byl komunistickými plánovači odsouzen k likvidaci, proto se do něj řadu let neinvestovalo a chátral. Noví majitelé se také museli vyrovnat se špatnou pověstí tamního piva i s množstvím neprodejných zásob, které museli odkoupit.

"Hned na začátku se nám povedlo dobré pivo. První várka byla uvařena již na Vánoce 1991. Už v roce 1992 jsme získali umístění v Jihočeském kraji na degustační soutěži - druhé místo. V roce 1994 jsme získali ocenění nejlepší ležák od odborné i laické komise na Pivexu," řekl Vávra v roce 2016 Jihlavskému deníku.

Úspěch založili noví vlastníci na kvalitě piva a tradičních výrobních postupech, o což se stará především sládek Vávra, a obchodní strategii založené na masivní reklamě, neotřelém marketinku, budování kultovní značky a dobrých vztazích s obchodními partnery, kterou má na starosti Stanislav Bernard, jehož jméno také pivovar převzal.

Sládek Vávra v Humpolci zahájil éru nepasterizovaného piva, jež zaujalo na trhu: "Dobré pivo je otázka pár měsíců. Všechno jsme vyčistili, nastavili pravidla hry, dobrou recepturu a technologickou kázeň. V roce 2000 jsme kvůli tomu koupili sladovnu. Slad je hlavní surovina, takže jsme chtěli mít vlastní." Sladovnu koupili v Rajhradu u Brna.

Bernard se zase do povědomí veřejnosti výrazně zapsal, když úspěšně lobboval ve Sněmovně za sníženou spotřební daň na pivo pro malé pivovary. V roce 1993 stál za vznikem Českého svazu malých nezávislých pivovarů, jehož byl do roku 1999 prezidentem. Jeho tvář se objevuje v různě stylizovaných podobách na reklamách pivovaru, řadou reklamních kampaní dává jasně najevo, že mu není jedno, co se kolem něj děje. Popularitu mu přinesly i jeho další aktivity, ať již charitativní, podpora kultury či angažmá v politice (je v humpoleckém zastupitelstvu, neúspěšně kandidoval do Senátu).

Rodinný pivovar Bernard časem splatil úvěry a již léta je prosperující firmou, která vyváží pivo do různých koutů světa. Kromě klasického ležáku sortiment obohatily svrchně kvašená piva či různé ochucené speciály, úspěch slaví i se svým pivem nealkoholickým.

V podstatě od svého vzniku pivovar každoročně zvyšuje produkci. V roce 2009 výstav poprvé překročil hranici 200 tisíc hektolitrů alkoholického a nealkoholického piva a vyrostl tak z kategorie malých pivovarů mezi velké výrobce. Loni podle předběžných výsledků stoupl výstav v meziročním porovnání o 5,5 procenta na 332 700 hektolitrů piva. Kromě Česka má pivovar nejvíce zákazníků na Slovensku, ve Slovinsku, Švédsku a v Rusku, pivo z Humpolce ale putuje například i do USA. Tržby pivovaru byly vloni 672 milionů korun proti 642,3 milionu Kč za rok 2016.

Od roku 2000 působí Rodinný pivovar Bernard jako akciová společnost. V červenci 2001 do ní jako strategický partner vstoupil belgický pivovar Duvel Moortgat, který získal 50 procent akcií a jehož investice umožnila další rozvoj. Českými majiteli jsou s 25 procenty akcií Bernard a Vávra.

Pivovar za 25 let existence získal desítky různých ocenění. Vrchní sládek Josef Vávra loni dostal za svůj přínos pivovarnictví Cenu českého sládka F. O. Poupěte, již uděluje Český svaz pivovarů a sladoven vynikajícím profesionálům v oboru. Bernard byl zase za rok 2014 vyhlášen podnikatelem roku na Vysočině a o čtyři roky dříve byl i finalistou celostátního kola této soutěže a získal řadu dalších ocenění.