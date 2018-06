Sedmdesátka minipivovarů se představí na Pražském hradě

Na sedmém ročníku festivalu v Královských zahradách Pražského hradu se v pátek 15. a sobotu 16. června představí 64 českých minipivovarů. Zvláštností letos budou tři rakouské pivovary, loni festival navštívili pivovarníci z Maďarska. Dnes to na tiskové konferenci uvedl prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Na rozdíl od běžných pivních festivalů, kterým jde o vyčepování co největšího množství piva, se tento dlouhodobě profiluje na ochutnávání malých degustačních porcí, aby lidé poznali co nejvíce pivních stylů produkovaných v republice. Počet minipivovarů v ČR dlouhodobě stoupá, nyní jich je 406.

"Už jsme tady měli Slováky, Poláky, Maďary, letos to budou Rakušané," oznámil Šuráň. Vstupenek jako každoročně bude na každý den z bezpečnostních důvodů 1250, na místě se budou prodávat za 475 korun, což je proti loňsku zdražení o 25 korun. Po zaplacení vstupného je degustace piva zdarma. Podle Šuráně je festival prodělečný, každoročně v něm zůstane několik tisíc korun.

"Dostali jsme spoustu nabídek na jiná místa, ale zůstáváme tam, protože se nám tam líbí," uvedl svazový prezident. Letos nebudou minipivovary nahlašovat předem, jaké konkrétní pivo přivezou, protože to stejně nedodržovaly. "Řekli nám hele - ono nám to nechutnalo, tak jsme přivezli něco jiného a lepšího," dodal prezident. Dvanáct pivovarů se letos představí na festivalu poprvé.

Počet českých minipivovarů s výrobou do 10 tisíc hektolitrů piva ročně dlouhodobě roste rychlostí přibližně jeden týdně. Pivo z nich tvoří pouze malý zlomek české spotřeby.