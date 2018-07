Stovka mužů a žen válela pivní sud, přiťuklo se stovkou piv.

Po rozpálené 55 metrů dlouhé soutěžní trati do kopce v sobotu válela prázdný pivní sud stovka mužů a žen. V brněnské části Bosonohy se účastnili sportovní soutěže Bosonožský Sudoval, která je již 26 let zároveň letní zábavnou akcí. Historický rekord 12,75 vteřiny nepadl, i tak se stovky diváků okolo trati u bosonožské myslivecké chaty dobře bavily. Za pořadatele to řekl Vladimír Koudelka.

Mezi účastníky byl například silák Franta Šebela, který navazuje na tradici siláka Franty Kocourka. "Sud má 17 kilo a kdokoliv z příchozích se mohl do soutěže zapojit a válení sudu vyzkoušet. Soutěž je opravdu ojedinělou letní taškařicí, při níž někteří jedinci podávají vskutku vynikající sportovní výkon," poznamenal Koudelka. Rekord v sobotu nepadl i proto, že trať byla letos ve špatném stavu. "Byla hodně prašná, navíc jí nepřidala včerejší průtrž mračen. Podívat se přišlo 5 set lidí," řekl Koudelka.

Po vyhlášení výsledků si účastníci přiťukli ke stému výročí vzniku Československa stovkou piv. "Je to minimálně bosonožský rekord. A zahájili jsme ho fanfárou, která byla složená k desátému výročí republiky. Sice neznáme autora, ale máme nahrávku z Českého rozhlasu," uvedl Koudelka.