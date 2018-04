V centru Valtic vznikne minipivovar

Valtice na Břeclavsku budou mít od jara minipivovar. Za více než 20 milionů korun jej s novým restauračním zařízením a kapacitou pro ubytování buduje místní podnikatel Petr Sekanina, který se dosud zabýval zejména gastronomií. Objekt roste v centru města.

"Miluji gastronomii. V 18 letech jsem utekl do zahraničí a od té doby se tomu věnuji. Ve Valticích podnikám tři roky a chtěl jsem si splnit sen a jít do vlastního," říká Sekanina. Pivovar pojmenoval po Valticích a jejich německém názvu Feldsberg.

Společnost Mechanizace zpracování masa z Rozdrojovic na Brněnsku už nainstalovala varnu. Na řadě jsou zkušební várky a následně rozjetí provozu, patrně ještě na jaře tohoto roku. Na jižní Moravě už je více než 50 minipivovarů a další vznikají. Některé z nich jsou restaurační jako ten valtický, jiné ale mají ambice mnohem širší, jako například brněnská Moravia.

"Hodně lidí si myslí, že se jim peníze rychle vrátí. Nejhorší je ale zajistit odbyt. Nikdo si neumí představit, že by si to vařil jen pro sebe. Hodně lidí to přecení a dostane se tam, kde by nechtěl být," uvedl Sekanina, který chce pivovar využívat zejména pro vlastní restauraci a rozšiřovat odbyt případně až v dalších letech.

Valtice jsou městem, které patřilo historicky Rakousku. Město je spojené s rezidencí knížecího rodu Liechtensteinů. V posledních letech roste počet lidí, kteří sem jezdí za turistikou a zůstávají i přes noc. K lákadlům pro turisty patří místní zámek, který je součástí světového dědictví UNESCO.