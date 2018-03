V Dubé obnovují unikátní sušárnu chmele

V Dubé na Českolipsku pracují už druhý rok na obnově unikátní sušárny chmele. Práce pokračují navzdory mrazivému počasí. Původně projekt počítal s vytvořením muzea a společenského centra za zhruba 21 milionů korun, radnice ale záměr přehodnotila. Pro kulturní akce renovuje historický Hotel Slavie a sušárna chmele, která je technickou památkou, by měla sloužit pro různé akce jen v letní sezoně, řekl Petr Kmínek z investiční a projektové přípravy z Městského úřadu Dubá.

"Nebudeme to zateplovat, ani dělat rozsáhlé ústřední topení, a víc budeme respektovat památkovou podstatu," dodal Kmínek. Sušárně by se tak měla co nejvíce vrátit původní podoba. Stavba se třemi sušícími věžemi je významnou památkou, která připomíná doby, kdy se kolem Dubé pěstoval chmel - zdejší odrůda dubský zelenáč. Nejstarší písemný doklad o existenci sušárny a sířírny chmele na jižním okraji města je z roku 1877. V době největšího rozmachu pěstování chmele v oblasti bylo v Dubé podobných sušáren a síříren šest.

Tato sušárna se zachovala prakticky v původním stavu, přestože po druhé světové válce sloužil objekt jako sklad a později tam státní statek choval kuřata. "Naše sušárna chmele je jedinečnou technickou památkou střední Evropy. Typické jsou pro tuto stavbu dvě válcovité věže, které nejsou v Čechách obvyklé. Jejich střecha připomíná obrácený trychtýř. Obdobné se častěji objevují v Anglii," doplnila Zuzka Martínková z městského úřadu. Zachovalá je konstrukce budov, ale například také síta, na nichž se chmel sušil, a další pozůstatky původní technologie.

Největším problémem objektu bylo podle Kmínka jeho podmáčení. Při výstavbě nedalekých chlévů se náspy zamezilo přirozenému odtoku vody. "Vytvořil se takový lavor, ve kterém sušárna stála. To se loni za přispění Libereckého kraje a ministerstva kultury odvodnilo a teď se postupně budou sanovat následky," doplnil. V letošním roce se pracuje v interiérech sušárny a v plánu je také oprava střechy, na kterou přispěl milionem korun Liberecký kraj. "Bude se měnit střešní krytina, ale budou tu třeba i rozsáhlé opravy krovu," dodal Kmínek. Na obnově památky se podle něj bude pracovat ještě tak tři, čtyři roky. "Práce je tu dost," doplnil.