V hradeckém kraji vzkvétají regionální minipivovary

V Královéhradeckém kraji roste počet regionálních pivovarů, otevření dalších se připravuje. V současnosti je v regionu 28 pivovarů a pouze tři lze označit za průmyslové. Vyplývá to z krajských webových stránek a z vyjádření krajských úředníků. "Zažíváme neuvěřitelný boom regionálních pivovarů, v loňském roce jich na území našeho kraje fungovalo 27, převažovaly minipivovary," řekl radní hradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Pavel Hečko. Minipivovarem se rozumí zařízení s ročním výstavem do 10 tisíc hektolitrů.

Podle Hečka většina z nich vznikla v posledních 10 letech a dvě třetiny jsou záležitostí předchozích pěti let. "Když se zaměříme na posledních pět let, tak bych se to nebál označit jako fenomén. A další minipivovary přibývají. Třeba nedávno i v Peci pod Sněžkou jeden takový minipivovar vznikl a o dalších dvou na území Královéhradeckého kraje víme, že se připravují," uvedl Hečko.

Například jen v Krkonoších funguje šest minipivovarů. Raritou je ten na Luční boudě (1410 m n. m.), který je nejvýše položeným podobným zařízením v republice. "V Krkonoších se nyní velmi daří takzvané pivní turistice. Krkonošské pivovary, z nichž některé jsou v horských boudách, spojuje pivní stezka," řekl Jan Špelda z krajského úřadu. Podle něho jde o celorepublikový trend.

Minipivovary nevznikají v kraji jen na horských boudách, ale i v místech zaniklých pivovarů. Příkladem je stotisícový Hradec Králové, ve kterém skončil velký průmyslový pivovar před koncem tisíciletí. Byl známý značkou Lev, pivo přestal vařit v roce 1999 a od té doby chátral. Přestavba areálu na sídlo kraje začala v dubnu 2005 a skončila v říjnu 2007.

Od loňského podzimu je ale v krajském městě nový minipivovar. "Naše maximální kapacita je 10 tisíc hektolitrů, ale zatím jí nedosahujeme," řekl Miroslav Miletín ze společnosti Královéhradecký měšťanský pivovar, která pivovar provozuje. Uvedl, že Hradec Králové delší dobu neměl pivovar, který by byl schopen zásobovat pivem větší množství hospod. "Této myšlenky jsme se chopili a snažíme se do města tradici pivovarnictví vrátit, i když v menší míře," řekl Miletín. Podle něj v Hradci fungují ještě dva menší minipivovary.

Královéhradecký kraj cítí v módě minipivovarů příležitost, jak propagovat nové turistické cíle. Kraj proto nedávno spustil web s mapou pivovarů a společně se sousedním Pardubickým krajem na lednovém veletrhu cestovního ruchu v Brně pokřtil tištěnou mapu regionálních pivovarů, která by v budoucnu měla mít i elektronickou podobu.

V České republice je nyní už téměř 400 minipivovarů a podle odborníků jejich počet poroste i v příštích letech.