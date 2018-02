Zelené pivo bude na Velikonoce i letos

Jihomoravské pivovary se už chystají na letošní velikonoční svátky. Začaly vařit své speciály. Ve Starobrnu udělali první várku zeleného piva. Letos ho bude znovu 4700 hektolitrů a podruhé se bude prodávat i na Slovensku. Speciály chystají i další pivovary v regionu.

Zelené pivo vaří Starobrno už 13 let. V pivovaru nechtějí produkci tohoto speciálu zvyšovat, aby udrželi jeho výjimečnost. Pivo se vaří s předstihem zhruba dvou měsíců před velikonočními svátky. Vypije se pak během dvou týdnů. "Je to pro nás významná událost, chceme aby po zeleném pivu byl hlad a vyvolat poptávku s tím, že to není pro každého. Do restaurací dáváme jen omezené množství. Chceme, aby se na zelené pivo lidé každý rok těšili," uvedl výrobní ředitel Starobrna Milan Schramm. Pivovarníci přidávají do piva bylinný výluh, jehož obsah znají jen čtyři lidé. Výsledný vzhled a chuť pivu dodává navíc ještě likér. Pivo jde do 4500 restaurací, asi desetina objemu na Slovensko. Zelené pivo si vyžaduje i speciální světlý slad.

Jarní speciály chystají také další pivovary v kraji. Například ten slavkovský jich připravuje hned několik. Jedním z nich je vídeňský speciál, pivovar chce ale navařit ještě další dva. "Sladová karamelovost s bylinně chmelovými tóny či tóny pomerančové kůry nás pomyslně přesune v podobě slavkovského alt bieru do německého Düsseldorfu. Slavkovské žitné, které se snoubí se skopovým masem, jen dokreslí probouzející se jarní přírodu," napsal vedoucí obchodu pivovaru Zdeněk Vlček.

Brněnský minipivovar Hauskrecht uvařil speciál PH 13 Marcen. Märzenbier, česky březnové pivo, se ve středověkém Bavorsku nazývalo poslední pivo uvařené před svátkem sv. Jiří. Po něm bylo až do konce září královským dekretem vaření piva zakázáno. "Důvodem byl nejen častější výskyt požárů v pivovarech v letním období, ale i vyšší teploty, které kvašení a zrání spodně kvašených piv bez umělého chlazení neumožňovaly. Aby se takové pivo až do podzimu nezkazilo, vařilo se na vyšší stupňovitost a ukládalo v hlubokých sklepích pod vrstvou říčního ledu. PH 13 Marcen, další speciál ze série Peter's Collection, má stejně jako jeho středověký vzor tajemně jantarovou barvu," uvedla Kristýna Krakešová z pivovaru Hauskrecht.

Zajímavostí je, že Petr Hauskrecht jako dřívější zaměstnanec Starobrna, je duchovním otcem zeleného piva. Nyní ale vaří ve svém vlastní speciály.