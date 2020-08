Podívejte se na snadné a chutné recepty, se kterými v přírodě zazáříte

Hraboši jsou znovu přemnožení, letos se ale hlodavci přesunuli z Moravy do Čech a škody páchají hlavně v Ústeckém a Středočeském kraji. Na tiskové konferenci... více

Zvířata v přírodě

Za vraždu gorily horské stráví pytlák v Ugandě 11 let za mřížemi

Ugandský soud dnes poslal na 11 let do vězení muže usvědčeného ze zabití samce gorily horské. Rafikiovi bylo 25 let a byl vůdcem nejstarší skupiny horských... více