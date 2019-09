Podzimní vaření: zaměřeno na dýně.

Dýňová sezona je po roce zase tady. Kdo by nemiloval dýni. Vždyť je tak variabilní, kolik jen nejrůznějších receptů se z ní dá vymyslet. Nejraději připravujeme polévky, rizoto a pyré, ale i dýňový chléb, muffiny, koláče či kompoty z dýně stojí za zkoušku. To je pak opravdové pochutnání.

Hřejivá dýňová polévka

3 kusy chilli papričky Hamé

1 dýně hokkaido

500 ml zeleninového vývaru

hrst dýňových semínek

2 hrsti klíčků červené řepy

1 cibule

2 lžíce žluté kari pasty

3 lžíce rostlinného oleje

pepř

sůl

Troubu předehřejeme na 180 °C. Dýni omyjeme, rozpůlíme a vydlabeme semínka. Ta můžeme povařit v osolené vodě (asi 10 minut) a poté osušené a očištěné od dužiny dát na plech vyložený pečicím papírem.

Dýni (i se slupkou) nakrájíme na kostičky, dáme do hlubšího pekáčku, polijeme lžící oleje, přidáme kari pastu, pořádně promícháme a vložíme na 20 minut do trouby.

Ve větším hrnci orestujeme na zbylém oleji nadrobno nakrájenou cibuli. Přidáme opečenou dýni a kari, promícháme a přilijeme vývar. Necháme projít varem, přidáme chilli papričky, snížíme teplotu a vaříme 15 minut.

Tyčovým mixérem rozmixujeme polévku dohladka a podáváme ozdobenou klíčky červené řepy s dýňovými semínky.

Slaný koláč s dýní, šalvějí a červenou cibulí

2 červené cibule

1 lžíce oleje

1 Májka se zeleným pepřem

lžíce šalvěje

1 dýně hokkaido

350 g listového těsta

200 g sýra ricotta

lžíce čerstvého tymiánu

pepř

sůl

Cibule oloupeme a nakrájíme na klínky. Dýni rozřízneme a vydlabeme semínka. Odkrojíme slupku a nařežeme na plátky. Na pánvi rozehřejeme olivový olej a 10 minut na něm opékáme cibuli s dýní, aby trochu změkly.

Listové těsto rozválíme a rozložíme na plech. Májku prošleháme s ricottou a natřeme na těsto. Navrch rovnoměrně rozprostřeme opečenou dýni s cibulí. Posypeme nasekanými čerstvými bylinkami a podle chuti osolíme a opepříme. Pečeme v předehřáté troubě 15 minut při 180 °C.

Dýňový koláč s brusinkami

Náplň

1 dýně Hokaido

2 lžíce medu

3 lžíce javorového sirupu

1/2 lžičky mleté skořice

2 vejce

2 lžíce citronové šťávy

2 lžíce zakysané smetany

špetka mletého hřebíčku

Těsto

200 g sušenek

60 g másla

80 g mletých vlašských ořechů

1 lžíce rumu

Poleva

60 ml pomerančového džusu

80 g vlašských ořechů

350 g Brusinek Hamé

Dýni překrojíme na polovinu a vydlabeme semínka. Oloupeme slupku a nakrájíme na kostky. Dáme do hrnce, podlijeme malým množstvím vody a necháme 20 minut dusit pod pokličkou.

Až se dýně začne rozpadat, slijeme vodu a šťouchadlem na brambory rozmačkáme na hladké pyré. Dáme stranou a necháme vychladnout. Mezitím si můžeme připravit nepečené těsto.

Sušenky (tmavé - například esíčka nebo karamelizované sušenky) rozdrtíme na co nejjemnější drobečky. Práci si můžeme usnadnit, když sušenky nasypeme do pevného igelitového sáčku, ten pevně zavážeme a rozmačkáme pomocí válečku. Nebo je ideálně i s ořechy nasypeme do mixéru a několika pulzy rozmixujeme úplně najemno.

Sušenkovou směs smícháme s rozpuštěným máslem, až se vytvoří hmota podobná těstu. Rovnoměrně ji napěchujeme do vymazané koláčové formy.

Troubu nastavíme na 180 °C a necháme ji rozehřát. Dýňové pyré osladíme medem a javorovým sirupem. Přidáme také skořici a hřebíček, šťávu z citronu a zakysanou smetanu. Nakonec přidáme obě vejce a vyšleháme do hladkého krému.

Nalijeme na nepečený korpus a vložíme do trouby na 35-40 minut. Upečený krém je po okrajích zpevněný, ale uprostřed může být ještě trochu vláčný. Necháme vychladnout.

Na polevu smícháme pomerančový džus a celé množství nakládaných brusinek a necháme krátce svařit. Nakonec můžeme rozmixovat tyčovým mixérem dohladka nebo nechat polevu s hrubší strukturou.

Polevu opatrně rozetřeme na upečený koláč a ozdobíme vlašskými ořechy.