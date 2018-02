Pro Čechy jsou kávovými favority cappuccino a latte macchiato

Káva se stala nedílnou součástí dne většiny z nás. Málokdo si dokáže představit, že by tomu bylo jinak. Pro někoho je prostředkem, jak úspěšně nastartovat ráno, pro jiné je synonymem zasloužené přestávky během nabitého pracovního dne a někomu pomáhá při únavě. Důvodů pro konzumaci je nespočet, mezi největší favority nejen u nás patří hlavně káva s různým poměrem mléka. Na plné čáře vyhrává cappuccino a latte macchiato.

Cappuccino



Název oblíbeného cappuccina byl odvozen od slova cappucini, v překladu kapuce, jež je úzce spojovaná s františkánským řádem kapucínů a barvou jejich roucha. Historie tohoto nápoje nás zavede zpět do 18. století překvapivě ne do Itálie, ale k rakouským sousedům. V Evropě se totiž do té doby pila káva jen na "turecký způsob", tedy bez mléka. Zavítejme tedy společně do města Vídeň, které bylo a stále je vyhlášena svou kavárenskou kulturou. Zde se poprvé začal v nabídce objevovat nápoj zvaný "Kapuziner". Jednalo se o kávu podávanou se smetanou a cukrem. Italové se zasloužili až o dnešní podobu cappuccina. Po druhé světové válce dovedli své postupy přípravy k dokonalosti. Současný standard lahodného cappuccina je alchymie. Tvořen je do šálku o objemu 150-180 ml. Základem je espresso o objemu cca 30 ml, což je pomyslnou první třetinou, druhou tvoří teplé mléko a třetí mléčná pěna. Velký důraz musí být kladen jak na správně připravené espresso, tak na správně našlehanou pěnu a teplotu mléka kolem 65 °C. Pěna by ideálně měla být jemná, krémová a bez bublinek.



Latte macchiato



Tento typ nápoje má až nečekaně jednoduchý původ, respektive důvod vzniku. Italské děti často žadonily v kavárnách svoje rodiče o kávu. Vzhledem k síle espressa, se ustálil slabší dětský nápoj, který byl tvořen především mléčnou pěnou - v překladu tzv. "mléko se skvrnou". V praxi šlo o teplou mléčnou pěnu s nepatrným množstvím kávy pro uspokojení dětské fantazie. Dnešní latte macchiato se připravuje do vysoké sklenice o objemu cca 250 ml a je tvořeno teplým mlékem o objemu 200 ml, 30 ml espressa a navrch mléčná pěna. Základem je napěněné mléko, které se po našlehání horkým vzduchem přelije do sklenice. Zhruba po půl minutě se mléko oddělí od pěny a jako poslední se dolévá espresso.

Doma jako z kavárny



Za výborným cappuccinem či latte macchiatem již nemusíte chodit jen do kaváren. Dnešní nové technologie a postupy zaručují dokonalé výsledky domácích plně automatických kávovarů, které připraví vaši kávu s přesností zkušených baristů, příkladem mohou být kávovary značky KRUPS. Například designový kávovar KRUPS Evidence EA891C10 nabízí 15 programů pro bezchybně připravené kávové nápoje. Velký důraz je u tohoto přístroje kladen právě na mléčné nápoje. Proto disponuje praktickou nádobkou na mléko o objemu 600 ml, která se hodí do dvířek jakékoli lednice nebo můžete kávovar ponořit přímo do tetrapaku. Posuvná hlava s tryskami umožňuje přípravu nápojů jak do vysokých sklenic, tak do nízkého porcelánu. U tohoto modelu je nutné akcentovat především bezchybně našlehanou hustou pěnu bez bublinek. Dále model disponuje možností přípravy dvou mléčných nápojů najednou v ten stejný okamžik, což je jednou z jeho nejvýjimečnějších vlastností. Evidence EA891C10 obsahuje výjimečnou technologii Quattro Force, která se zaměřuje na hlavní aspekty obzvláště důležité pro správnou přípravu kávy. Základem je extrémně odolný a rychlejší Activespeed mlýnek. Spařovací jednotka Thermoblock zajišťuje, aby káva měla vždy tu správnou teplotu od prvního šálku. Funkce Ultraflat Tamping, neboli hydraulicky pěchovací systém stlačí kávu silou 30 kg/cm2 a zaručí tak nejintenzivnější požitek z plné chuti a aroma díky kvalitnější extrakci. Funkce AutoClean zaručí vyčištění vnitřních částí po každé přípravě nápoje. Vy si tak můžete vychutnat svůj šálek v klidu a pohodlí vašeho domova. Doporučená maloobchodní cena je 26 990 Kč.