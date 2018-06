Sezóna zpracování zeleniny je v plném proudu

Letošní sezóna zpracování zeleniny je kvůli počasí zrychlená o týden až 14 dní. Právě vrcholí sezóna zpracování zeleniny v závodě Hamé v Bzenci u Hodonína, největším českém výrobci konzervované zeleniny, a závodě AGRIMEX u Prahy, který je zase největším tuzemským výrobcem zmrazené zeleniny. V Bzenci mimo zpracování hrášku navíc nyní zahájili i výrobu známých nakládaných okurek. V obou závodech jednou naplno na tři směny sedm dní v týdnu.

"Bohaté srážky, které v minulém týdnu zasáhly podstatnou část našeho území, zelenině výrazně pomohly, přišlo to za pět minut dvanáct. I tak odhadujeme výnosy hrášku o čtvrtinu až polovinu nižší, než je obvyklé, protože rostliny nenasadily horní patro. Navíc je vše výrazně zrychlené, proti loňskému taktéž teplému a suchému roku máme sklizeň hrášku ještě minimálně o další týden dříve. Urychlená je i další zelenina," popisuje Michal Slezáček, ředitel závodu Hamé v Bzenci, kde se vyrábí zelenina i známé značky Znojmia. Hrášek je v Bzenci zpracováván jako čerstvá surovina a odebírá se z bezprostředního okolí závodu od místních moravských pěstitelů. "Rok co rok je obtížnější tyto suroviny z Česka získat, protože osevní plochy těchto plodin se zmenšují. Uvidíme, jak se bude nadále vyvíjet počasí, kdyby pokračovalo sucho, tak by byla letošní sklizeň vážně ohrožena," vysvětluje Michal Slezáček. Závod v červnu začal zpracovávat také okurky, které se budou vyrábět pravděpodobně až do září. V průběhu léta se k nim pak v bzeneckém závodě přidají další druhy zeleniny, jako jsou papriky, cibulky nebo feferonky.

AGRIMEX začne v červnu zpracovávat petrželovou nať a také červený rybíz. "Náš závod do začátku června zvládnul zpracovat čerstvý špenát, který odebíráme od zemědělců na Litoměřicku. Jejich úrodu zachránil fakt, že mají pole pod závlahami. Dlouhodobé teplé a suché počasí ale způsobilo, že špenát dozrál v podstatě najednou na většině polí, což náš závod i zemědělce tlačilo k maximálními výkonu při sklizni a zpracování," popisuje zakladatel AGRIMEX Ryszard Nemoudry.

Středoevropské centrum pro zpracování zeleniny

"Poptávka po naší nakládané zelenině dlouhodobě roste, letos jsme zase navýšili plán výroby na více než 30 000 tun sterilované zeleniny. Od června prakticky až do října tak jedeme non stop na tři směny. Náš závod v Bzenci nyní dokončuje výraznou modernizaci, včetně vybudování nových výrobních hal a nových strojů, která díky investicím 100 milionů korun umožní výrazné navýšení kapacity až o 20 % a další zkvalitnějí výroby sterilované zeleniny," doplňuje Michal Slezáček.

Díky modernizaci závodu v areálu vyrostly dvě nové haly, kde se bude očišťovat a zpracovávat zelenina. A rychlejší, kvalitnější a efektivnější sterilaci zeleniny zajistí čtyři moderní autoklávy.

Okurky Znojmia se již dlouhé roky vyrábí v tradičním sladkokyselém kořeněném nálevu. Ten je vytvořen podle receptury, kterou si výrobce Hamé pečlivě chrání. Prémiové výrobky Hamé vyváží například na Slovensko, do Švýcarska, Kanady nebo USA.