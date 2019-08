Sklárna začne po vlastním pivu prodávat i vodu

Pivo už není jediným nápojem, který si může dát návštěvník sklárny Novosad a syn v Harrachově na Semilsku. Pod značkou Bohemian Crystal Water začali do lahví stáčet místní pramenitou vodu, již používají i k výrobě piva. Sklárna ji nečerpá, do lahví stáčí vodu, co sama v Krkonoších vyvěrá ze země. "Jímání vody vybudoval někdy před 250 lety hrabě Harrach a my to jen využíváme, hladinu spodní vody tím nijak nesnižujeme," řekl majitel sklárny František Novosad.

Vodu balí sklárna do tenkostěnných skleněných lahví o obsahu 0,75 a jednoho litru. Koupit je lze stejně jako pivo přímo ve sklárně.

"Dodáváme je také do jednoho řetězce hotelů v Praze a chystáme se oslovit i hotely v Libereckém kraji," doplnil Novosad. Hoteliéři mají podle něj zájem také o půllitrové plastové lahve, plnit je začnou od září.

Zatímco za lahev harrachovského ležáku o obsahu 0,7 litru zaplatí host 45 korun, tři čtvrtě litru horské vody přijde na 33 korun a litrovka o dvě koruny dráž.

Harrachovská sklárna je nejstarší fungující sklárnou v republice. Byla založena před rokem 1712 na jilemnickém panství hrabat Harrachů. Zachoval se tam tradiční způsob výroby a unikátní 100 let stará historická brusírna skla poháněná transmisemi a vodní turbínou. Sklárna vyrábí luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové lustry. Většina jde na export. Už více než 20 let se podnik otvírá turistům, každoročně tudy projde kolem 70 tisíc lidí. V roce 2002 přistavěli minipivovar s restaurací, která nabízí výhled do sklárny. O pět let později otevřeli pivní lázně.

Výroba piva i turistika pomohly podle Novosada udržet výrobu skla v Harrachově i v těžkých letech krize, kdy řada sklářských podniků skončila.

"Stáčení vody je další aktivitou na podporu sklářství," řekl majitel. Situace podle něj není jednoduchá ani dnes. "Tuzemský trh je zaplavený tureckým, rumunským a čínským sklem," řekl. Levné zahraniční produkci se podle něj těžko konkuruje. Problémem jsou hlavně strmě rostoucí mzdy.

"Když se zvedne minimální mzda, musím přidat všem, abych zachoval nějakou hierarchii. A zvlášť v našem oboru s vysokým podílem ruční práce jsou mzdy včetně odvodů největší nákladovou položkou," dodal Novosad.