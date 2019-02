Sýrový čaj? Možná nový gastronomický trend

Jak máte nejraději čaj? S mlékem, anebo s cukrem? A co s hustou vrstvou slaného smetanového sýra? Může to znít šíleně, ale sýrový čaj by se mohl stát jedním z největších gastronomických trendů roku 2019, napsal list The Sydney Morning Herald.

Tato kombinace se poprvé objevila na proslulých nočních tržištích na Tchaj-wanu. Sýrový čaj se podává studený, obvykle ho tvoří oslazený černý nebo zelený čaj - často s nějakou příchutí - završený hustou, napěněnou vrstvou slaného sýra.

Během posledních 12 měsíců asijská franšíza sýrového čaje Happy Lemon otevřela provozovny v australských městech Melbourne a Sydney. Nadnárodní společnosti v oboru bublinkového čaje, jako je Gong Cha a Chatime, zařadily sýrové čaje na své menu, a k tomuto trendu se přidává čím dál tím více podniků a čajoven.

Sýrový čaj na první pohled vypadá jako hustý, vrstvený koktejl. Dole ledový čaj s celou řadou příchutí od manga až po durian, a navrchu pak hustá vrstva napěněného smetanového sýra.

Předpokládá se, že nejprve usrknete sýrovou pěnu, která má texturu jako rozpuštěná zmrzlina se špetkou soli. A když se pak s pomocí brčka napijete čaje z dolní části šálku, jeho jemná, sladká chuť se postará o příjemný kontrast.

Čajovna Gotcha, která v loňském roce otevřela v australském Melbourne, nabízí hned několik variant sýrového čaje, aby se vyčlenila z čím dál tím přeplněnějšího trhu sýrových čajů. Nabízejí tu také čaj se sýrem a soleným vejcem, kdy se do čaje zamixuje žloutek, anebo sýrový čaj s příchutí tiramisu.

Sýrové čaje v čajovně Gotcha jsou obzvlášť oblíbené u čínských zákazníků. "Pro čínské zákazníky je čaj sladký a sýr slaný, a díky tomu sladkost příjemně doplňuje," řekl manažer obchodního rozvoje Gotcha Orlando Sanpo.

Západním zákazníkům trvá trochu déle, než jim tato kombinace zachutná. "Nejdřív mají pocit, že je to trochu divné - sýr v čaji? To přece nejde dohromady. Ale jakmile se jednou odhodlají napít, tak jim doopravdy chutná," dodal.

Fanoušci sýrového čaje říkají, že je to právě rovnováha mezi sladkou a slanou chutí, která je k tomuto nápoji přitahuje. A navíc zatímco čaj samotný je osvěžující, smetanový sýr je sytější a těžší, což se dohromady dobře doplňuje.