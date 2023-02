Tříbarevný valentýnský dortík něžný jako sama láska.

Svátek sv. Valentýna je oslavou lásky, ovšem ta má mnoho podob. Staňte se tedy Valentýnem pro všechny své blízké a přichystejte jim sladké překvapení. Dokonalému spojení čokolády, mascarpone a ovoce nikdo neodolá, vše pak ještě korunuje chuť želatinových HARIBO srdíček na pěnovém polštářku.

Do přípravy lahodného dortu můžete zapojit i děti, a užít si tak hezké společné chvíle. Láska je totiž něčím výjimečným, proto si ji hýčkejte, jak jen to jde. Rozhodně se neomezujte na jeden den v roce a ukažte svým milovaným kdykoliv, třeba právě takovouto dobrotou, jak vám na nich záleží.

Na dortík o průměru 20 cm budete potřebovat:

Na těsto:

• 3 vejce

• 30 g třtinového cukru

• 35 g hladké mouky

• 2 lžíce řepkového oleje

• 20 g kakaa

• špetku soli

Na malinovou vrstvu:

• 250 g mascarpone

• 100 g smetany ke šlehání

• 30 g malin sušených mrazem

• 2 lžíce moučkového cukru

Na bílou vrstvu:

• 200 g bílé čokolády

• 200 g smetanového sýra

• 100 g smetany ke šlehání

Na ozdobu:

• HARIBO Love Hearts

• pokrájené jahody

Začneme s přípravou korpusu. Troubu předehřejeme na 180 °C a formu o průměru okolo 20 cm lehce vymažeme olejem. Celá vajíčka společně s cukrem v robotu či ručním šlehačem vyšleháme do světlé a nadýchané pěny, trvá to přibližně 7 minut. Správně ušlehaná vajíčka by měla tvořit lehké špičky. Jakmile je směs vyšlehaná, snížíme rychlost na minimum a rychle zašleháme olej. Ve vedlejší misce smícháme kakao, mouku a sůl.

Sypkou směs stěrkou pouhým podebíráním zapracujeme do našlehaných vajec. Snažíme se pracovat krouživými pohyby, abychom neporušili vzduchové bublinky. Těsto zbytečně nemícháme a pouze lehce a opatrně podebíráme.

Našlehané těsto přelijeme do připravené formy a dáme péct do vyhřáté trouby na cca 15-20 minut. Korpus by měl být po upečení měkký a zcela zarovnaný. Upečený necháme vychladnout 10 minut ve formě, poté vyklopíme a necháme dojít do pokojové teploty.

Zatímco korpus chladne, rozpustíme bílou čokoládu ve vodní lázni a necháme ji také zcela vychladnout. Mezitím si připravíme malinovou vrstvu. Sušené maliny rozmixujeme na prach a dáme prozatím stranou. Lehce prošleháme mascarpone, poté přidáme studenou smetanu ke šlehání a vyšleháme do hustého krému. Rozmixované sušené maliny prosejeme do krému přes jemné sítko, které zachytí zrníčka, poté přidáme moučkový cukr a prošleháme do hladkého a hustého růžového krému.

Korpus ozdobíme malinovým krémem a dáme prozatím do lednice. Jakmile je čokoláda již vychladlá, vyšleháme smetanu do husté šlehačky, poté k ní přidáme smetanový sýr a zašleháme do hladkého krému. Nakonec za stálého šlehání tenkým pramínkem přilijeme vychladlou rozpuštěnou čokoládu a prošleháme opět dohladka.

Dortík ozdobíme poslední bílou vrstvou a dáme odpočinout do lednice alespoň na hodinu. Před podáváním poklademe jahodami a srdíčky Haribo Love Hearts.