V Olomouci byla po čtyřletém provozu uzavřena tvarůžková cukrárna

Po čtyřech letech provozu byla v Olomouci uzavřena tvarůžková cukrárna se zákusky vyrobenými z tohoto pikantního sýra s nezaměnitelným aroma. Netradiční moučníky si tak lidé mohou koupit už jen v tvarůžkové cukrárně v Lošticích na Šumpersku, kde také funguje provoz na výrobu Olomouckých tvarůžků, nebo na farmářských trzích.

"Mezi sněhovými vločkami se loučíme s naší provozovnou na Denisově ulici v Olomouci. Tuto adresu v centru města definitivně opouštíme. Děkujeme našim věrným zákazníkům i výletníkům nejen z České republiky, kteří k nám našli cestu v hojném počtu," oznámila na facebooku provozovatelka tvarůžkové cukrárny Blanka Poštulková. Uvedla, že bude zákazníkům do Olomouce jednou týdně z Loštic vozit objednané moučníky.

Uzavření olomoucké cukrárny Poštulková zdůvodnila osobními i ekonomickými důvody. Do historického centra podle Poštulkové kvůli velkému nákupnímu centru v jeho sousedství nechodí dostatečný počet lidí. Provozování cukrárny podle Poštulkové nepomohla ani nedávná rekonstrukce tramvajové trati na nedaleké třídě 1. máje.

"Centrum Olomouce skomírá a okolní nákupní centra tomu nepřidají. Navíc budou další opravy mostu u nádraží. Je mi to líto, protože si myslím, že tvarůžky do historického centra patří, nicméně my, jako rodinná firma, jsme se rozhodli tuto kamennou pobočku opustit," uvedla Poštulková. Tvarůžkové moučníky budou v Olomouci k dostání například na masopustu či farmářských trzích.

Tvarůžková cukrárna byla v Olomouci otevřena v březnu 2015. Zvenčí provozovna vypadala jako obyčejná cukrárna, při příchodu dovnitř ale návštěvníky překvapil lehký závan povědomé vůně, kterou mozek nemá spojenou se sladkostmi. Většina zákusků pečlivě srovnaných v chladicí vitríně byla totiž vyrobena z olomouckých tvarůžků.

Cukrárna v Olomouci měla ve své nabídce dvě desítky druhů moučníků a dortů, z nichž se s různou intenzitou linula typická vůně tvarůžků. Lidé si mohli v cukrárně pochutnat také na tvarůžkovém chlebíčku, bramboráčku, langoši či tvarůžkovém hamburgeru.

Olomoucké tvarůžky jsou jediným původním českým sýrem. Jejich historie na Hané spadá do 15. století. Majitelé cukrárny v Lošticích před několika lety přišli na to, že z tvarůžků lze kromě pomazánek či smažených jídel vyrábět i dorty a zákusky, které se na první pohled tváří sladce, ale chutnají slaně a mají typickou vůni. V roce 2009 začali vymýšlet tvarůžkové moučníky, aby v Lošticích mohli nabídnout pikantní pochoutku turistům, kteří přijedou do nedaleké tvarůžkárny A. W. a muzea tvarůžků.