Valentýnské překvapení se dá vykouzlit i doma v kuchyni

Svátek svatého Valentýna pomalu klepe na dveře. Máte za lubem překvapit svou drahou polovičku něčím originálním, a nejenom pugétem rudých růží? V tom případě patříte mezi polovinu Čechů, kteří tento původně anglosaský svátek slaví. Také patříte mezi tu polovinu lidí, kteří hodlají svému partnerovi či partnerce věnovat nějaký dar. Vyplývá to z průzkumu společnosti Medea Research, který ukazuje, že se slavení Valentýna týká spíš mladších ročníků.

Zajímavé je regionální rozložení dávání dárků k Valentýnu. Zadaní Moravané i Pražané dávají dárky k Valentýnu méně často než zadaní Češi obecně. Podle zmíněného průzkumu dárek k Valentýnu očekávají častěji od svých protějšků zadané ženy než zadaní muži. Dámy tak mají ideální šanci opravdu překvapit.

Jedním z osvědčených tipů je večeře. Na svátek svatého Valentýna je koneckonců přirozené partnera pozvat na romantickou večeři při svíčkách. A není třeba nikam jezdit autem, ani autobusem, dokonce vůbec není třeba opustit dům. Průzkum totiž také říká, že víc než polovina zadaných tráví tento večer u doma připraveného jídla. Že láska prochází žaludkem, není vůbec žádných pochyb.

Valentýna u nás rozhodně neslaví každý, mnozí tento svátek vůbec neuznávají. Pak ale mají na projevení lásky dalších 364 dní v roce, kdy mohou vyzkoušet třeba tyto dva recepty.

Valentýnská pizza

Pizza patří mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější jídla světové kuchyně. Pokud ještě nevíte, čím překvapit partnera nebo partnerku na Valentýna, pak vás možná inspiruje náš recept na tuto pochoutku. Příprava není nikterak těžká a pizzu můžete své drahé polovičce udělat třeba i stylově ve tvaru srdce.

Co budete potřebovat?



Na těsto: droždí, hladká mouka, olivový olej a sůl

Na základ: OTMA Neapolská omáčka, bazalka

Další ingredience: čerstvá rajčata, sýr podle chuti, pikantní salám, olivy, čerstvé bylinky

Těsto na pizzu připravíme tak, že rozmícháme droždí ve vlažné vodě a smícháme je s hladkou moukou, olivovým olejem a špetkou soli. Dobře propracované těsto rozdělíme na bochánky o váze přibližně 250 gramů, zabalíme do potravinářské fólie a necháme alespoň 12 hodin odležet v lednici. Plech vymažeme olivovým olejem, těsto prsty vytáhneme do tvaru srdce a potřeme rajčatovou omáčkou. Ozdobíme nastrouhaným sýrem, plátky čerstvých rajčat, pikantního salámu a nakrájených oliv. Vše zakápneme olivovým olejem a pečeme v předehřáté troubě na maximum. Nakonec ozdobíme bylinkami. Doba pečení závisí na typu trouby, okraje těsta musí být upečené dozlatova.

Srdíčkové cupcakes

Co budete potřebovat?



Na těsto: 150 g hladké mouky, 200 g cukru, 90 g hořké čokolády, 1 lžička kypřicího prášku, špetka soli, 200 g másla, 3 vejce, 60 g kakaa, 1 lžička jedlé sody, 170 g zakysané smetany.

Na náplň: 200 g smetanového sýra, kapka růžového potravinářského barviva, cukr podle potřeby, 2 lžíce jahodového nebo malinového džemu, moučkový cukr na ozdobu.

Ve vodní lázni rozpustíme máslo s nalámanou čokoládou a přimícháme i kakaový prášek. Mícháme, dokud se vše dobře nespojí. Přelijeme do větší mísy a dáme zchladnout. Mouku smícháme s jedlou sodou, práškem do pečiva a špetkou soli. V jiné misce prošleháme vajíčka s cukrem. Jde to dobře i ručně metlou, ale elektrickým šlehačem si usnadníme práci. Vlijeme do čokoládové směsi a dobře promícháme.

Do mísy přisypeme třetinu mouky a zapracujeme. Přidáme zakysanou smetanu a promícháme, nakonec poprášíme zbývající moukou, až vznikne hutné těsto. Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky a každý naplníme ze dvou třetin těstem. Pečeme 20 až 25 minut v troubě, kterou si předehřejeme na 180 °C. Upečené cupcakes necháme vychladnout. Připravíme si krém na náplň - smetanový sýr smícháme s džemem, můžeme přisladit či dobarvit potravinářským barvivem.

Vršek každého cupcake seřízneme a vykrajovátkem vykrojíme v seříznutém vršku srdíčko. Základ cupcake potom potřeme krémem a znovu přiklopíme vršek. Nakonec lehce pocukrujeme moučkovým cukrem.