Vánoční kalorické bomby? Kyblík z KFC či kuře v kachně

I když možná netrávíte vánoční svátky doma, kde na vás číhají kalorické bomby v podobě vánočního cukroví, bramborového salátu, smaženého kapra a dalších tradičních pokrmů, neznamená to, že se vyhnete vydatným, sytým a tučným jídlům. Americký list USA Today se podíval na některé z tradičních pokrmů, které vás zaplní víc než sváteční nálada.

Představte si Vánoce, ten poklidný čas, kdy se s přáteli a příbuznými sejdete u svátečního stolu, na který hrdě postavíte... kyblík se smaženým kuřetem z KFC k večeři. Pokud vám to připadá za vlasy přitažené, pak neznáte japonskou tradici, která se zrodila z marketingové kampaně Kentucky Fried Chicken v 70. letech minulého století.

Protože Vánoce se v Japonsku nijak zvlášť neslavily, vycítilo marketingové oddělení příležitost a vyrukovalo se sloganem "Kentucky for Christmas" (Kentucky k Vánocům) a tematickým party kbelíkem plným smažených kuřat. I v současnosti zůstává tato tradice silná a je tak populární, že je třeba si toto jídlo objednat předem - třeba i s dortem a perlivým vínem - a poté si vystát frontu a vyzvednout si ho.

Víte, co je krokakuře - v originále turducken? Podle USA Today jde zřejmě o nejameričtější jídlo vůbec a zrodilo se patrně z nerozhodnosti, jaké maso si dopřát na svátky. Krokakuře vznikne tak, že napěchujete kuře do kachny, a kachnu pak do krocana. A pokud výslednou frankensteinovskou matrjošku hodíte do fritézy, bude ještě američtější.

Vaječný koňak je sice nápoj, ale víc na místě by bylo myslet na něj jako na náhradu jídla. Tento lahodný nápoj, který je tradicí v řadě zemí, obsahuje v jedné skleničce plus mínus 400 kalorií, 19 gramů tuku a 21 gramů cukru - nemluvě o dávce alkoholu, který mu dodává říz.

Britové si na Vánoce chystají laskominu, která by se hodila i pro případ apokalypsy, protože vydrží neuvěřitelně dlouhou domu. Britský vánoční dort se tradičně připravuje měsíce předem, aby se chuti rozinek a dalšího ovoce mohly důkladně smísit s kořením. Naštěstí je tento dort prosáklý takovým množstvím alkoholu, že se nezkazí ani během dlouhého čekání na Vánoce.

Pokud budete mít vánoční večeři ve francouzské Provenci, opravdu byste si měli raději nechat dostatek volného místa na dezert. Tradice vyžaduje, aby se po hlavním jídle podávalo 13 různých druhů sladkostí, jako jsou například marcipánové bonbóny nebo datle, a host si dá malý kousek od každého z nich. Nemůže přitom odejít od stolu, dokud všech 13 dezertů nedojí.

