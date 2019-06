"Veganské kuřecí?" Zvažujeme to, potvrdilo KFC

KFC je dalším z řady fastfoodových zástupců, které uvažuje o nasazení rostlinné náhražky za maso do své nabídky. Restaurace prodávající smažená kuřata uvedla, že "veganské kuřecí" zatím není na pořadu dne, nicméně přiznala, že tuto možnost pečlivě přezkoumává. Informoval o tom server USA Today.

Server Business Insider už dříve informoval o tom, že společnost vede jednání s několika potenciálními dodavateli rostlinných proteinů. Šéf divize pro americký trh Kevin Hochman k tomu nyní uvedl, že vše je zatím jen ve fázi jakéhosi průzkumu.

"Pro nás zatím platí, že se ptáme, jak se tento trend vyvíjí. Je kuře tak populární, jak se zdá? Je to vůbec něco, co by potěšilo naše zákazníky?" sdělil Hochman.

Veganské alternativy ke kuřecímu masu bývají dražší, a restaurace tak musí vyšší náklady pokrýt vyšší cenou pro spotřebitele. Je ovšem otázkou, jestli zrovna KFC, fastfood známý především svými smaženými kuřaty, "veganským kuřecím" své zákazníky osloví.

"Jsou někteří lidé, kteří kuřecí maso nejí, ale kdybychom jim nabídli alternativní produkt, stravovali by se u nás? Toť otázka," doplnil Hochman.

Většina restaurací, které začaly nabízet rostlinné karbanátky či klobásy, se obrátily zejména na dva dodavatele: Impossible Foods a Beyond Meat. Ani jeden z nich však zatím náhražku v podobě veganského kuřete nenabízí.

KFC ve svých myšlenkách ohledně rozšíření nabídky i pro vegany následuje další fastfoody jako třeba McDonald's. Řetězce Burger King a Del Taco jsou v této věci dále a ve svém menu už dokonce rostlinné maso nabízí.