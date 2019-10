Velká kniha o malém dortíku nabízí příběh i recepty

Není cukrářka, přesto v Čechách dokázala prorazit s původně americkým konceptem malých dortíků, které jsou dobře známé pod názvem cupcakes. Podnikání se Lence Hnidákové rozjelo raketovým tempem a během budování úspěšné značky Lelí's Cupcakes a prvního pražského cupcake obchůdku ještě navíc stihla porodit dvě děti. Svůj příběh zveřejnila v knize Velký sen o malém dortíku, která právě vychází. Kromě osobní linky obsahuje i recepty na stovky cupcakes.

Knížka je primárně určená všem, kteří mají touhu sami něco dělat, tvořit, péct, vymýšlet vlastní recepty a kombinace nebo třeba podnikat. Dvě třetiny obsahu sice tvoří samotná dortíková část, ale rozhodně nejde o klasickou kuchařku. Kniha je pojatá velice kreativně. Cupcakes jsou o hravosti, a tak Lelí recepty rozdělila na samostatné kapitoly korpusů a krémů. Pomocí doporučení učí, jak je vzájemně kombinovat, dochutit různými náplněmi, krásně nazdobit krémem nebo dekoracemi z potahové hmoty.

"Mým cílem bylo, aby knížka motivovala k vytvoření vlastního receptu, ale samozřejmě vím, jak velkou roli v tomhle procesu hraje inspirace, takže v knize nechybí ani kapitola věnovaná hotovým dortíkům v ověřených a oblíbených kombinacích od nás z krámku. Jinak určitě je fér říct, že jediné, co v knize nenajdete, je recept na náš deluxe čokoládový korpus. Ten si totiž střežíme jako výrobní tajemství. Tenhle recept se u nás bude dědit po generace," dodává s úsměvem Lelí. Že byste ale byli o něco ochuzeni se bát nemusíte, kniha je plná receptů, postupů, tipů a doporučení jako například jak na nejvláčnější těsto nebo jak nazdobit ten nejlehčí krém.

Ale není to jen o dortíkách, první dvě části jsou zaměřené na příběh a najdete v nich kromě jiného také návod na to, jak upéct dobrou crowdfundingovou kampaň. "I když už je to více jak tři roky, co se nám podařilo úspěšně dokončit projekt na portálu HitHit, stále se na mě někdo obrací s žádostí o pomoc a radu, jak správně kampaň nastavit," vysvětluje Lelí své pohnutky, proč se rozhodla do knihy zařadit i tuto část. Určená je především pro snílky, ale i pro odvážné podnikavce toužící po vlastním malém businessu.

Celou knihu nafotil Honza Martinec a Lelí ji společně se svým mužem Jakubem vydává na vlastní náklady. "Je to další splněný sen, mám neustálé nutkání posouvat si hranice. O knize jsem začala snít už před třemi roky, ale jsem moc ráda, že jsem tomu dala potřebný čas a dostatek práce. Teď si jsem mnohem jistější, že za to opravdu stojí. Velké díky patří samozřejmě i našim partnerům. Díky nim jsme si mohli dovolit udělat ji v mnoha ohledech ještě krásnější," říká Lenka Hnidáková, majitelka sladkého obchodu a autorka knížky Velký sen o malém dortíku.