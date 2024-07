Burčák bude letos brzy, první vinaři už dnes začali na jižní Moravě se sklizní

Burčák bude letos brzy. Vinař Miloslav Machuča z Úval u Valtic na Břeclavsku začal dnes sklízet první hrozny a předpokládá, že prodávat začne už 1. srpna, což je první den, kdy lze tento nápoj nabízet. Letošní průběh vegetace urychlil zrání všech plodin. Navíc Machuča hodnotí letošní úrodu jako lepší než v minulých letech. Řekl to ČTK. V úterý mají začít sklízet hrozny i ve vinařství Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice, řekl ČTK David Šťastný.

"Hroznů je hodně, nejen našim, ale všem vinohradům kolem Úval se mrazy vyhnuly a nic nepomrzlo," uvedl Machuča. Specializuje se pouze na burčák a na pěti hektarech pěstuje letos pět odrůd. Zatímco na začátku léta se částečně potýkal s plísněmi kvůli častějším dešťům, nyní už dlouho nepršelo a hrozny měly možnost dozrávat za teplého a slunečného počasí.

Prodávat chce hned ode dne, kdy to zákon povoluje. "Uvidíme, jak to prokvasí, nejpozději v pátek už ale burčák určitě bude," řekl Machuča. Zdražení neplánuje, takže zákazníci od něj nakoupí litr za 80 korun. Nabízet bude postupně burčák z bílých i červených hroznů. Předpokládá, že prodávat bude až do konce října.

Od pátku až do konce října plánuje prodávat i Chateau Valtice, které začíná s odrůdou Irsai Oliver. Jeho burčák je k dostání pouze ve Vinařské pohotovosti v sídle vinařství. "I u nás zatím úroda vypadá velmi slibně, ale dokud nebudou hrozny sklizené, může se stát leccos," připomněl Šťastný, že deštivé počasí či kroupy mohou úrodu ještě výrazněji poškodit. Valtičtí budou prodávat první burčák za stejnou cenu jako loni, tedy 90 korun za litr, protože první je pracnější. V dalších týdnech se cena obvykle snižuje k 80 korunám.

Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Nad dodržováním pravidel pro prodej tohoto nápoje dohlíží každoročně Státní zemědělská a potravinářská inspekce.