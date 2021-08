Dražba vín pomůže vinicím, která smetlo tornádo

Investiční skupina RSBC finančníka Roberta Schönfelda vydraží na tisíc lahví vína od moravských vinařů, kteří byli zasaženi ničivým tornádem. Série dobročinných aukcí pod názvem Tornádové víno bude probíhat pod záštitou Nadace Via. Jejím cílem je zapojit dárce z řad filantropů i široké veřejnosti, a získat tak finanční prostředky na co nejrychlejší obnovu zničených vinic.

"Záběry zdevastovaných vinohradů mě hluboce zasáhly. Moje rodina hospodaří s půdou již stovky let a dokážu si dobře představit ten zmar, který museli místní vinaři cítit. Rozhodli jsme se tedy pomoci tomu, aby mohla být obnova jejich hospodářství zahájena co nejdříve," vysvětluje Robert Schönfeld, zakladatel a majitel skupiny RSBC.

V první fázi projektu bylo vybráno šest konkrétních malých vinařství z obcí Moravská Nová Ves a Hrušky, kterým tornádo nejvíce poničilo jejich vinohrady, vinařství i celé domovy. Od každého z nich koupila skupina RSBC stovky lahví, a poskytla jim tak okamžitou hotovost k realizaci těch nejnutnějších plateb. Tato vína následně darovala do dobročinných aukcí, které zajistí další finanční prostředky.

První z aukcí je určena pro širokou veřejnost a bude probíhat on-line od 16. do 31. srpna na webových stránkách Alkohol.cz. Další akcí pak bude fyzická dražba vín, jež proběhne 23. září 2021 v rámci benefičního večera v Praze a budou se jí účastnit desítky filantropů z okruhu RSBC a Nadace Via.

"Vybrané prostředky z benefiční aukce budou přerozděleny přímo ke konkrétním vinařům. Mnozí z nich musí začínat téměř od nuly a obnova vinohradu trvá i několik let. Někteří z nich přišli doslova o střechy nad hlavou a bez pomoci dárců všechno sami nezvládnou," uvádí ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Česká investiční skupina RSBC vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Orientuje se na investice do průmyslu, zemědělství, komerčních a rezidenčních nemovitostí a nových technologií. Skupina je v oblasti filantropie velmi aktivní, dlouhodobě podporuje orchestr PKF - Prague Philharmonia nebo uměleckou školu International School of Music and Fine Arts Prague.

Nadace Via je nezávislá česká nadace, která usiluje o to, aby v Česku bylo více lidí, kteří společně pečují o své okolí a darují druhým. Za více než 23 let své existence podpořila na 6 tisíc projektů v pětině všech obcí Česka a do komunitních a filantropických projektů investovala přes 400 milionů korun. Provozuje platformu pro online dárcovství Darujme.cz. Prostředky na svoji činnost čerpá výhradně od soukromých dárců.