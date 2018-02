Festival vína přiveze do Tábora měsíc dobrot i kultury

Jubilejní 10. ročník Táborského festivalu vína a gastronomie je již v plném proudu. Téměř denně, až do 26. března, nabídne degustace vína, lahodných pokrmů i kultury, a to na rozličných místech Starého i Nového Města Tábora.



Tradiční zahájení velkým koštem vín v Hotelu Palcát se uskuteční tuto sobotu 24. února od 13 hodin. Návštěvníci na něm ochutnají to nejlepší z oblasti Znojemska. Už před tím však zájemci mohou ochutnat skvělé pokrmy z Hotelu Nautilus, vína v Coffee&Tee nebo kávu v kavárně Obývák.

"Vstupenky na pestrý program desátého ročníku festivalu vína, který se koná denně od 20. února do konce března, se tradičně prodávají skrz webové stránky www.festival-vina.cz. Na zahajovací a zakončovací velké košty v sále Hotelu Palcát opět nabízíme zvýhodněné permanentky. Na Facebooku Táborský festival vína a gastronomie pak mohou návštěvníci vyhrát vstupenky na skvělé večeře i degustace nejen vína," říká ředitel festivalu Jiří Blafka.



"Táborský festival vína kromě šťavnatého gastronomického programu nabízí i kulturu, přijede opět Jaroslav Dušek se Čtyřmi dohodami, v plánu je Velká Zebra s Ondřejem Vetchým i speciální koncert Tomáše Kluse," dodává Blafka. Všechna představení budou tradičně benefiční, vybranými částkami festival podpoří děti, jejich rozvoj, seniory i nemocné lidi.