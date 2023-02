Jaká vína ochutnat v zimě? Poradíme vám!

S klesajícími teplotami se většinou snižuje i naše chuť na svěží vína či bublinky, které rádi vystřídáme sklenkou červeného nebo vyzrálejšího archivního exempláře. Aby také ne - zima je období, kdy můžeme zpomalit, rozjímat a v klidu a v teple si vychutnat vína, která potřebují svůj i náš čas. Abyste při svém výběru nesáhli vedle, připravili jsme pro vás selekci těch nejzajímavějších kombinací.

Rande ve čtyřech & degustace červených vín

Zimní večer je jako stvořený pro komorní soirée, jehož hlavním protagonistou se stane láhev červeného. Pozvěte své nejbližší přátele, rozvášněte se debatou nad chuťovými tóny a propadněte hloubce temně rudých odstínů. Pro takovou příležitost ideálně sáhněte po degustačním setu archivních vín - například výběru lahví z Bordeaux nebo italského Barola. "Degustační sety se těší rostoucí oblibě. Jednak je to zaručený způsob, jak si domů pořídit zajímavou selekci vín pro ty, kdo by si třeba víno sami vybrat netroufli. A za další ztělesňují skvělou příležitost, jak strávit společný čas degustací s přáteli či rodinou," vysvětluje sommelier Jan Pánek, který degustační sety sám sestavuje pro svoji vinotéku ViaTempia.cz.

Filmový maraton & rosé

Když je za oknem počasí, že by ani psa nevyhnal, je nejlepším řešením zatopit v krbu (případně zapálit pár svíček), zalézt pod deku a dohnat resty na poli filmů a seriálů. A jaké víno se nejlépe hodí k takovému celovečernímu maratonu? Chce to něco příjemně pitelného, u čeho vydržíte celý večer, ale zároveň ne příliš náročného, aby vás konzumace moc nerozptylovala od sledování. Zkuste proto sáhnout po růžovém vínu. Podle toho, jak dlouho se macerovalo se slupkami, může mít barvu od světle malinové až po barvu krvavého pomeranče. Na zimu bude perfektní rosé z odrůd bohatých na třísloviny, jako je Cabernet Sauvignon či Syrah.

Lyžovačka & víno v magnum láhvi

Strávit zimní prázdniny s přáteli či rodinou na chalupě v horách patří k nejoblíbenějším radovánkám. Co je nejlepším relaxem po celodenním výšlapu, běžkování zasněženou krajinou či řádění na sjezdovce? Když se všichni sejdete u stolu a dáte si skvělou večeři, kterou zapijete dobrým vínem. Nejlépe vás zahřejí jídla z jednoho hrnce jako zvěřinová ragú, horké polévky či pečené maso. Jaké k nim napárovat víno? V uvolněných chatových podmínkách není až tak zásadní, co pijete - za předpokladu, že to je kvalitní víno. Důležité je, že toho máte dostatek! Proto si na hory zabalte víno v magnum lahvích. Atraktivní objem 1,5 l udělá na vaše přátele dojem, a ještě nebudete muset tak často otevírat další láhev.

Magnum lahve ale mají ještě jednu velkou výhodu. Odborníci se jednohlasně shodují, že víno z velké láhve prostě chutná lépe. "Malé množství vzduchu pomáhá vínu rozvíjet jeho barvu, aroma i chuť, ale jeho nadbytek zase může vést k nežádoucí oxidaci. Magnum láhev obsahuje dvojité množství vína, ale obdobné množství vzduchu jako standardní láhev. Víno v magnumce má proto mnohem více času na zrání a šlechtění své chuti. Druhý důležitý aspekt je ten, že vinařství do magnum lahve nejčastěji stáčejí svá vlajková vína. Pokud tedy na magnumku narazíte, máte spoleh, že si pochutnáte na prémiovém víně," radí Jan Pánek.

Čtenářský kroužek & bílé víno ze sudu

Klidný večer u knihy se často pojí s představou teplého nápoje. Earl Grey s medem a citronem nebo horká čokoláda se šlehačkou vám jistě udělají dobrou službu, ale kdybyste zatoužili po změně, umocněte si zážitek ze svého oblíbeného románu sklenkou vína. A protože se v zimě nemusí pít jen červené víno, zvolte tentokrát bílé, které zrálo v sudu. Během dumání nad poselstvím knihy či silným příběhem hlavního hrdiny budete mít dostatek prostoru vychutnat si také aromatické a chuťové tóny, které vínu propůjčilo dlouhé zrání. Třeba se vám povede v něm objevit vanilku, hřebíček, oříšky nebo kouřové tóny. Do dubových sudů vinaři nejčastěji umisťují Chardonnay, Rulandské bílé a šedé, ale můžete najít i jinak "nerezové klasiky" jako Sauvignon, Ryzlink či Veltlínské zelené.

Deskovky & dezertní víno

Večer plný stolních her může být ztělesněním dokonale stráveného času, ovšem s drobným rizikem, že ne pro všechny. Mohou za to fráze typu "bereš dvě" nebo "stojíš" či nekonečné čekání, než vám padne šestka. Aby nikomu po herním večeru nezůstala hořká pachuť v ústech, podávejte v jeho průběhu dezertní víno. Zvolit můžete třeba portské, tokajské, italské Vin Santo nebo třeba ledové či slámové víno. Když k němu budete podávat sýrový talíř plný tvrdých i aromatických sýrů doplněných ořechy, určitě neuděláte chybu. Z večera si odnese příjemný zážitek i ten, kdo zrovna neměl štěstí ve hře.