Je libo šampaňské ve vesmíru? Francouzi přicházejí s vychytávkou

Budoucí vesmírní turisté si budou moci vychutnat úchvatný výhled z oběžné dráhy se vším všudy. Francouzi totiž přišli s high-tech novinkou - lahví, která umožní popíjení šampaňského i při nulové gravitaci.

S nápadem přišla francouzská firma G. H. Mumm, která vyrábí pravé šampaňské v Remeši. Započala spolupráci s designérem Octavem de Gaullem, který pro ni vytvořil speciální "kosmickou lahev" na šumivé víno. Jak jeho výtvor funguje, si ve středu otestovalo několik novinářů v Airbusu Zero-G, který simuluje atmosféru v kosmické lodi.

Firma upozornila, že cílovou skupinou jejich výrobku rozhodně nejsou astronauti, kteří mají pití alkoholu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) zakázané. Naopak jsou jimi movití turisté, kteří si v (blízké) budoucnosti zaplatí výlet do vesmíru. "Nebudou muset provádět žádné profesionální úkoly na palubě, takže pravděpodobně budu moci požít trochu alkoholu," řekl astronaut Jean-François Clervoy, který vede společnost, jež provozuje Airbus Zero-G.

Největší výzvou v nulové gravitaci je vůbec dostat víno z lahve. De Gaulle proto přišel s unikátní lahví rozdělenou na dvě části. V horní je víno, zatímco ve spodní se nachází ventil ovládaný prstem, který vpustí do tekutiny oxid uhličitý, čím se vytlačí malé množství šampaňského z lahve. To má ve výsledku podobu jakési "pěnové koule", kterou poté lze snadno zachytit do malé skleničky. V ústech se pak pěna změní na kapalinu. "Je to opravdu kouzelné, protože šampaňské nemáte jen na jazyku, ale i na patře, tvářích... Gastronomický zážitek je tak mnohem větší," řekl Clervoy.

Mumm nyní hledá partnera - kosmickou agenturu či soukromý podnik -, aby mohla svůj nový projekt rozjet ve velkém. De Gaulle chce mezitím zdokonalit svůj prototyp lahve.