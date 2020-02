Letošním šampionem Salonu vín je Rulandské modré

Slavnostním večerem pro vinaře a pozvané hosty se ve středu večer otevřela expozice letošního Salonu vín ve sklepích zámku ve Valticích na Břeclavsku. Ocenění převzali výrobci všech sto vín, která budou na Salonu letos vystavena, i vítězové jednotlivých kategorií.

Největší zastoupení má na Salonu vín Zámecké vinařství Bzenec, které získalo ocenění za nejlepší kolekci, a Vinselekt Michlovský shodně s deseti víny. Salon vín se pro veřejnost otevře ve čtvrtek a jeho provozní doba bude stejná jako v loňském roce. Expozice bude přístupná denně kromě pondělí do 17.00, v pátek a v sobotu do 18.00. Dvacátou kolekci vín mohou lidé ochutnat až do prosince.

Letošní salon vín tvoří 64 bílých vín, z toho 38 suchých, 15 polosuchých, osm polosladkých a tři sladká. Červených vín je 32, z toho 30 suchých a dvě sladká. V letošní kolekci je zastoupeno o šest červených vín více než v té loňské, bílých vín je o sedm méně, loni totiž bylo vystaveno 101 vín kvůli bodové rovnosti vzorků při hodnocení. Sbírku doplňují dvě vína růžová a dvě jakostní šumivá.

Nejvíce zastoupenou odrůdou se stal Ryzlink rýnský s dvaceti víny, Rulandské modré zastoupené devětkrát a Ryzlink vlašský s osmi vzorky. Ze stovky oceněných vín jich nejvíc bylo vyrobeno v roce 2018 a 2017, nejstarší víno na letošním salonu je z roku 2009.

Letošním šampionem Salonu vín zvolila výběrová komise Rulandské modré, 2017, řada EGO, výběr z hroznů ze Zámeckého vinařství Bzenec, které je vítězem kategorie červených suchých a polosuchých vín.