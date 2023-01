Luxusní vína nejsou jen pro gurmány, je to i ryzí punk!

Milovník kvalitního vína, digitálního světa, ale i punku. Petr Rubáš tvrdí, že vše dohromady tvoří perfektní celek a nadšení zákazníky či posluchači jsou toho důkazem.

Jste jedním z dvojice folk-reggae-punkové skupiny Vasilův Rubáš, zároveň pod značkou Neznámí vinaři prodáváte kvalitní a luxusní vína z Moravy. Jak to jde vůbec dohromady?

Právě, že skvěle! Kapelu jsme založili v roce 2003, je to něco mezi folkem a punkem. Je pro nás ventil od všech každodenních starostí a peripetií. Snažíme se ze všech sil předat posluchačům na našich koncertech pozitivní energii a věřím, že se nám to daří. Zatím si tedy nikdo nestěžoval... A dobré víno k uvolněné a sugestivní atmosféře našich koncertů patří.

Nehodí se k vašim koncertům s chytlavými melodiemi a vtipnými texty spíš půllitr piva v ruce?

No jasně, tím se všichni i dost řídí, ale když už máte možnost popíjet u punku fakt hodně dobré víno, působí to neskutečně kontrastně, až bizarně. A navíc máte druhý den úplnou pohodu s čistou hlavou. Vyzkoušel jsem kde co a z obchodu domů nosil stále stejné a už ohrané značky. S manželkou jsme často podnikali výlety na Moravu a zde poznali širokou škálu skvělých menších rodinných vinařství. A jejich vína? Byla přímo luxusní! Vinaři dělali nejen prvotřídní víno, které málokdo zná, ale měli za sebou zajímavé příběhy. Zároveň vyráběli pouze pár tisíc lahví ročně. Navíc mě kola, na která jsme tam jezdili, tak "bavila", že jsem si prostě musel najít jiný důvod, který by jaksi legalizoval výlety za vínem. Kupovat víno v obchodech pak vás už ani nenapadne.... S nápadem jsme si pohrávali téměř rok a v roce 2020 jsme konečně mohli otevřít v Praze naší degustéku Neznámí vinaři. Vybrali jsme pro zákazníky, troufám si říct, ty nejlepší kousky. První výběr jsou vinařství, která reprezentují různé styly od freshových vín až po ta naturální. Máme tu například oranžové víno (Orange Wine - Jiří Kopeček 2019) míchané při úplňku. To se nesmějte, to fakt velmi dobře funguje, a to víno je božské. Nebo na opačném konci Frizzante od Zbyňka Osičky 2021, což je skoro taková perlivá limonáda, která se ale až šeredně dobře a rychle pije. Kde máme největší zastoupení, jsou Ryzlinky vlašské, protože ty nám tady na Moravě jdou prostě skvěle. Luboš Tichý, Petr Holec, Vinařství Aurora a vinařství Na Důlku mají každý svůj naprosto unikátní a skvělý vlašák. Za zmínku stojí i luxusní Sauvignon od Vinařství Filiberk nebo úplně suchá Pálava od Honzi Filipa anebo velmi nevídaný Blauburger od pana Mayera. Cílem je u nás nešlápnout vedle, co víno, to skvělé pití.

Nabízíte i něco speciálního?

Kromě tradičního prodeje pořádáme také již zmíněné degustace, kde odhalujeme kouzlo, příběh a chuť těchto neznámých vín. Vína také rozvážíme po celé Praze. Stačí si jen vybrat na našem webu. Čeká nás tento rok doufejme zase degustace ve vlaku, na cestě Posázavským Pacifikem a Festival Neznámých Vinařů, který byl loni v Betlémské kapli.

V současné době jsou velkým trendem biovína. Orientujete si i na ně?

Označení BIO je velice nákladná záležitost, většina našich vinařů certifikát nemá, i když by podmínky splnila. Většina je v režimu vyššího integrovaného zemědělství a někteří i o certifikátu BIO uvažují. Jediný Zbyněk Osička už má vinice v BIO režimu. Bio je však jen jedna část příběhu, ta co se odehrává na vinici. Druhá, ta podstatnější, je ve sklepě, kde do hry vstupuje to, co vinař do moštu přidá, především dnes velmi zmiňovaná síra. Všichni naši vinaři síru minimalizují a v některých vínech (nefiltry, Pet-Nat, oranžové) není dodána vůbec žádná. A právě díky minimu síry Vám není druhý den špatně, a naopak máte chuť na víno. To hraje významnou roli i v tom, že je pak těžké jít zpět do supermarketu pro víno.

Máte nějakou další vizi a cíle do budoucna?

Rádi bychom kromě degustací udělali znovu náš festival Neznámých vinařů, možná si otevřeli více výdejních míst a přibrali ještě pár malých vinařství navíc. Síť degusték a vlastní prestižní soutěž ještě chvilku počkají (úsměv).

Čemu se věnuje v profesním životě?

Řadu let jsem pracoval jako obchodní manažer v marketingových agenturách. Tam byl spíše ten digitální svět, ale díky Neznámým vinařům jsem teď v tom reálném převážně. Je velice osvěžující střídat intelektuální práci s prací rukama. Teď mě napadá paralela mezi odeslanými emaily a odnošenými kartony vína... Kapela je pak ten ventil a továrna na pozitivno.

Kde Vás můžeme aktuálně vidět hrát a na co byste nalákal?

26.ledna nás mohou lidé vidět v legendárním pražském klubu Rock Café, kde zahrajeme společně s kapelou Deliwery. Tímto všechny srdečně zvu. Bude to stát za to!