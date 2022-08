První hrozny na výrobu burčáku jsou sklizené, další budou nejspíš za týden

První letošní hrozny, které poslouží na výrobu burčáku, sklidili v pondělí ráno ve vinohradu na Kraví hoře v Dolních Dunajovicích. Většina obvyklých raných odrůd dozraje až za týden, vinařství Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice bude burčák vyrábět z odrůdy Augustovskij dovezené ze Slovenska. Ta dozrává o osm až deset dní dříve než Irsai Oliver, který obvykle dozrává jako první. V pondělí to řekl David Šťastný z rodinného vinařství Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice. Ostatní prodejci předpokládají začátek sklizně hroznů i prodeje burčáku o týden později.

"V pondělí jsme sklidili asi 900 kilogramů hroznů, jejich cukernatost dosáhla 16 stupňů, což je u rané odrůdy velmi dobré," uvedl Šťastný. Z tohoto množství podle něj vinařství vyrobí asi 500 litrů burčáku. Prodávat jej nebude u stánků, ale ve vlastní Vinařské pohotovosti v areálu firmy ve Valticích.

"Zvažujeme, že v polovině týdne posbíráme probírkou jen zralé hrozny odrůdy Irsai Oliver, která díky teplému počasí hezky dozrává, pak bychom měli burčák na prodej i v neděli. Pak už budeme burčák prodávat každý víkend až do konce srpna, na konci srpna už by mohl být v prodeji denně," dodal Šťastný. Vinařství dává každoročně do prodeje přibližně 80 tisíc litrů burčáku.

Právě odrůdu Irsai Oliver se chystá sklízet příští pondělí i Miloslav Machuča, který na pěti hektarech pěstuje hrozny výhradně pro přípravu burčáku. Jeho stánky tak bývají první, které každoročně burčák nabízejí. "Předpokládám, že sklízet začneme 8. srpna, následující víkend bychom měli začít prodávat," řekl Machuča.

Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Podle zákona se smí první burčák prodávat od 1. srpna, letos má ale dozrávání hroznů proti předchozím letům mírné zpoždění.