Užít si vinobraní a zazářit? Pět tipů, se kterými zvládnete obojí

Podzim, to nejsou jen deštivé dny a ochlazení - ale také sezona burčáku, vinobraní, vinařských slavností a degustací. Abyste na ně vyrazili patřičně připravení, přečtěte si hned několik tipů, díky kterým oslníte každého vinaře - a objevíte v jeho nabídce perfektní kousky do svého sklípku či domácí vinotéky.

Jak hodnotit víno

Při samotné degustaci sledujte tři důležité faktory: jak víno vypadá, jak voní a jak chutná. Pro začátek se soustřeďte hlavně na vůni a chuť, které vám o charakteru vína nejvíc napoví. Když si dostatečně užijete aroma, přejděte k ochutnávání. "Do úst by měl přijít pouze malý doušek vína, který poválejte na jazyku, abyste zapojili všechny chuťové pohárky. Také můžete do úst nasát ještě trochu vzduchu, pro intenzivnější uvolnění aromatických látek," radí sommelier Jan Pánek z e-shopu Vinozarchivu.cz

Když se budete chtít blýsknout před přáteli, můžete při debatě o degustovaných vínech použít některý z následujících pojmů:

• Buketem se rozumí vůně, které ve víně vnímáte.

• Taniny neboli třísloviny jsou látky, které vínu propůjčují trpkost - hledejte je převážně u červených vín.

• Kyselinka dotváří charakter a chuť vína. Může být příjemná, výrazná, svěží. Celkově sledujte, jak vyvážený poměr je mezi ní a cukrem.

• Persistence označuje délku chuťového zážitku z vína. Tedy jak dlouho vám po napití zůstane jeho příjemná chuť v ústech.

• Viskozitu vína hodnotíte zrakem po zakroužení skleničkou. Čím více cukru či alkoholu obsahuje, tím je víno hustší, a tím pomaleji stéká po skle.

• Pokud vám vinař nabídne sabráž, připravte si fotoaparát a jděte do toho. Jedná se o metodu useknutí hrdla láhve sektu pomocí speciálního nože či šavle.

Při degustaci se nebojte zakroužit

Aby se k vínu dostal kyslík, který pomáhá uvolňovat jeho vůně, vinaři velmi často profesionálně krouží se svou skleničkou. A jak už to tak bývá, co vypadá na první pohled jednoduše, vyžaduje trochu cviku. Jinak byste taky mohli skončit s červeným flekem na tričku. Sklenku uchopte za stopku, jako kdybyste drželi v ruce pero, nechte ji pro začátek stát na stole a jemně s její pomocí opisujte malé kružnice. Pro praváky bude přirozenější pohyb proti směru hodinových ručiček. Až si pohyb osvojíte, můžete sklenku zvednout do vzduchu. Pokud chcete okysličování vína povznést ještě o kousek víc, můžete při ochutnávce vína jemně nasát vzduch ústy, aby se aromata dostala ještě jednou do nosní dutiny. Nebojte, případné srkavé zvuky jsou zcela namístě. Na vinobraní je uslyšíte na každém rohu.

Povídejte si s vinařem

Vinaři nekoušou. Ba naopak, jsou to srdeční lidé, pro které je jejich práce vším. A tak se jich nebojte na cokoliv zeptat. Zajímáte se o udržitelnost? Přeptejte se, jak vinař obdělává své vinohrady nebo jaký je jeho názor na bio produkci. Jste v dané oblasti poprvé? Zjistěte, čím je typická a jakým hroznům se tu daří. Pokud si netroufnete na výběr dle svých preferencí, nechte si víno doporučit. Jen se zkuste vyhnout podobné konverzaci: "Dobrý den, co si dáte?" "A co mi doporučíte?" Vinař už ji pravděpodobně ten den slyšet stokrát. Běžte na to raději oklikou a nechte si doporučit třeba víno, které vinař poslal do soutěže či které teď často pije on sám. Nebo ho poproste, ať vám vybere dva tři vzorky jako průřez svou tvorbou.

Pokud jste na festivalu, kde ochutnáváte víno přímo u vinaře, nebojte se zeptat na něco speciálního. Oblíbili jste si oranžová vína? Chutnal vám od něj nějaký archivní ročník? Máte v hledáčku botrytická vína? Zkuste vinaře poprosit, jestli by neotevřel něco extra. Projevený zájem každého vinaře potěší a určitě o to raději se s vámi podělí o své poklady.

Konzumace vs. archivace

Při zkoumání nabídky vín si všímejte nejen toho, jak vína chutnají teď, ale jaký mají potenciál do budoucna. "Archivní vína jsou tím nejlepším, co mají vinaři k mání. Díky zrání v láhvi získávají oproti těm mladým něco navíc - dokonalou harmonii a komplexitu chuti. Především některá červená vína si o delší zrání v láhvi dokonce přímo říkají. Pokud byste je pili mladá, pravděpodobně by vás překvapila jejich nahořklá chuť. Díky archivaci ale dojde ke zjemnění tříslovin, které mohou mít trpkou chuť na svědomí," popisuje sommelier Jan Pánek.

Jen si dejte pozor, protože ne všechna vína se hodí k archivaci. Jejich archivační potenciál totiž závisí na konkrétní odrůdě, kvalitě hroznů i technologii výroby. Důležité je i to, jak se který ročník "povedl". To záleží na náhodě v podobě počasí. Víno musí mít pro archivaci předpoklady i v podobě ideálního obsahu cukru, kyselinky a alkoholu. Proto se vždy vinař optejte, jak s daným vínem naložit, abyste nepřišli o jeho nejlepší kondici, nebo mu naopak přehnanou péčí neuškodili.

Dobrý poměr cena vs. výkon

U každého vinaře samozřejmě najdete nejvyšší řadu vín nebo limitované série lahví, na které je obzvláště pyšný. Takové kousky budou vaší vinotéce rozhodně slušet, zvlášť když je načas archivujete, a umožníte jim tak dosáhnout vrcholu zralosti. Pokud ale rádi přijímáte výzvy, zkuste svůj lov pojmout opačně - hledejte výborná vína, která mají skvělý poměr mezi cenou a kvalitou. Třeba vás mile překvapí, jaká příjemně pitelná vína ke každodenní konzumaci dokážete objevit.