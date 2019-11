V Bobuli. Ve Zborovské ulici se otevřela nová vinárna

Ve Zborovské ulici se v říjnu otevřela nová vinárna s názvem V Bobuli. Podnik nabízí zatím nejširší sortiment rodinného vinařství Vican včetně vína Kvevri a edice Karla Rodena.

Jak se kvevri vína vyrábí? Hrozny se fermentují v objemné keramické nádobě, podobné amfoře, která se používá v Gruzii k výrobě vína tzv. kachetinskou metodou. Nádoby se vyrábějí z místní hlíny a díky vysokému obsahu stříbra mají antibakteriální účinky. Víno má barvu pomerančů.

"V Gruzii jsem byl na výletě...zdejší metoda výroby vína mě uchvátila, více než 8000 let stará...hrozny se pomelou a uloží na několik měsíců do hliněných nádob, které jsou zakopané v zemi. Vznikne přírodní víno úplně bez chemie," říká Tomáš Vican. Dnes už má vinařství Vican vice jak 21 těchto "amfor" a ani to na produkci vína nestačí, poptávka je veliká.

Jak Vican k vinařství přišel? "Do Pálavy jsem se zamiloval...a z přátelství s Karlem Rodenem (Tomáš Vican byl spoluproducentem filmu Lidice - pozn. redakce) vznikla exkluzivní edice těch nejlepších ročníků a odrůd pod jeho jménem. Mezitím už se rozjela produkce filmu Bobule 1,2 a aktuálně 3Bobule premiéra, aneb léto začíná v kinech 12.března 2020 ..."

Tomáš Vican se již stal za tak krátkou dobu králem vín a slaví první úspěchy. Jeho Chardonnay 2015 výběr z Bobulí z rodinného vinařství Vican u poroty zabodovalo. "Jsem nadšený - jednoho z degustátorů naše víno okouzlilo tak, že dal poprvé v životě 100 bodů" usmívá se Vican.