Vinaři již budou lisovat slámové víno. Hrozny vysychaly tři měsíce

Hrozny uložené od podzimu na prodyšných roštech nebo zavěšené ve větraném prostoru budou v těchto týdnech vinaři lisovat na slámové víno. Chystají se na to tři výrobci této speciality.

"Jako každý rok budeme slámové víno lisovat veřejně, při tradiční akci. Letos mohou lidé přijít k nám do Borotic 22. února," uvedl sklepmistr Vinných sklepů Lechovice Jan Hrachovský.

Dodal, že letos sklepy vyrobí pouze malé množství slámového vína, odhadem asi 30 až 35 litrů. Sušit nechal výrobce pouze 350 kilogramů hroznů. "Máme ještě poměrně velkou zásobu z minulých ročníků, proto letos vyrobíme jen tolik, abychom nemuseli vynechat naši slavnost lisování," vysvětlil Hrachovský.

Slámové víno budou vyrábět z odrůd Cabernet Sauvignon a Frankovka. Z modrých hroznů se ale při lisování vysušených bobulí nedostane žádné barvivo, výsledné víno proto bude mít spíš barvu koňaku.

Výrazně více slámového vína se chystají vyrobit ve vinařství Sonberk, které letos zabodovalo v soutěži Vinařství roku v kategorii středních podniků. "Máme uloženo 2500 kilogramů odrůdy Pálava, předpokládáme, že ve výsledku budeme mít 2000 čtvrtlitrových lahví," uvedl sklepmistr Oldřich Drápal. Dodal, že letošní slámové půjde do prodeje až na jaře 2020, až se vyprodá zásoba z předchozích let.

Z méně obvyklé odrůdy Souvignier Gris budou v nejbližší době lisovat slámové víno i ve vinařství Štěpán Maňák. "Je to nová rezistentní odrůda, která se nemusí stříkat, a proto se hodí do bioprodukcí. Dozrává do vysokých cukernatostí. Jsem z této odrůdy nadšený, myslím, že o ní ještě uslyšíme," uvedl Štěpán Maňák, který nechal vysychat asi 700 kilogramů hroznů.

Přestože ještě má zásobu slámového vína z odrůdy Savilon, letošní slámové podle něj bude k dostání už na začátku letošních prázdnin. "Lidé tuto odrůdu neznají, a tak často váhají. Proto nebudeme čekat, až doprodáme Savilon, a dáme Souvignier do prodeje už letos," dodal.

Slámové víno má zhruba 11 procent alkoholu, protože proces kvašení se v určité fázi zastaví. Zbytkový cukr je od 190 do 250 gramů na litr, což je oproti těm nejsladším klasickým vínům čtyřikrát až pětkrát více. Výlisnost se pohybuje mezi 20 a 25 procenty podobně jako u vína ledového. Slámová vína mají odbyt zejména v gastroprovozech nebo jako dárky. Ve větším množství se prodávají málokdy.