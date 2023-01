Vinaři z Česka získali loni na mezinárodních soutěžích rekordních 1292 medailí

Vinaři z České republiky v průběhu roku 2022 získali na zahraničních mezinárodních soutěžích 1292 medailí, což je nejvíc v historii. Bylo mezi nimi mimo jiné osm platinových medailí, 44 velkých zlatých, 501 zlatých, 562 stříbrných a 166 bronzových medailí. Mezi velké úspěchy patří 11 titulů šampiona, tedy ocenění pro vína mimořádné kvality, která nenašla konkurenta buď ve své kategorii, nebo v celé soutěži. O souhrnných výsledcích informoval v tiskové zprávě Vinařský fond, který účast vinařů na soutěžích finančně podporuje.

"Magickou hranici tisíce medailí překonali naši vinaři poprvé v roce 2020. V loňském roce pak ve světě zazářili ještě výrazněji. Úroveň našeho vinařství se neustále zvedá, a tak zcela jistě nejde jen o souhru náhod, ale o objektivní posouzení čím dál vyšší kvality moravských a českých vín a doufejme i nový standard," uvedl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.

Mezi největší úspěchy na vinařských soutěžích patří jednoznačně tituly šampiona. Titul absolutního šampiona soutěže se loni podařilo vínům z České republiky získat na třech soutěžích, a to Cool Climate Wine Awards v Polsku, Chardonnay du Monde ve Francii a Terravino v Izraeli. Cool Climate Wine Awards je jedinou mezinárodní soutěží v Polsku, Chardonnay du Monde je prestižní klání jediné odrůdy v domovské Francii a Terravino je největší soutěží vín na Blízkém východě. Dva tituly šampionů v některé z kategorií získali vinaři z Česka na slovenské Muvina Prešov a ve Spojených státech na Great American IWC.

Nejvíce medailí moravská a česká vína získala ve Vídni na soutěži AWC Vienna, která je co do počtu hodnocených vín největší soutěži vín na světě. Odvezla si 322 medailí. Na této soutěži také dosáhli největšího počtu zlatých medailí, a to 72.

V hlavní části nejprestižnější mezinárodní soutěže vín Concours Mondial de Bruxelles, věnované červeným a bílým vínům, obdržela moravská bílá vína nejvíce ocenění ze všech vinařských regionů na soutěži.

Nejprestižnější soutěže světa jsou pořádány pod patronátem OIV (Mezinárodní organizace pro révu a víno) nebo spadají pod hlavičku VINOFED (Světová federace významných mezinárodních soutěží vín a destilátů). V porotách zasedají přední světoví degustátoři, představitelé UIOE (Mezinárodní unie enologů) a jiní významní a uznávaní odborníci z oboru.