Vinium vysazuje a nakupuje vinice, chystá novinku

Skupina firem, do které patří i jeden z největších tuzemských producentů vína Vinium z Velkých Pavlovic, letos nakoupí další vinice a některé osadí novými odrůdami. Vinium v tomto roce plánuje i některé novinky, řekli zástupci společnosti.

"Jednáme o nakoupení 23 hektarů vinic. Jejich cena včetně pozemků se blíží částce jednoho milionu korun," uvedl výrobní ředitel Vinia Václav Osička. Celková výměra vinic, které jsou součástí skupiny, v současné době činí 216 hektarů. Pokud jde o nové výsadby, tam je situace skupiny složitější, a to kvůli nedostatečnému množství vlastních vhodných pozemků pro vinice. Přesto se letos chystá výsadba necelých tří hektarů.

Vinium letos plánuje novinku, kterou je nachmelené víno. Jde o specifický alkoholický nápoj, konkrétně víno doplněné jemnými výtažky chmele. V první fázi se bude prodávat pouze v KEG sudech, později i v lahvích.

"V letošním roce hodláme naplnit zhruba 3000 KEG sudů, to je 150 tisíc litrů vína. Co se týká lahví, tak tam zatím řešíme výrobu. Bude to produkt přírodní, bez chemických konzervantů, takže výroba bude trošku složitější. Cena nachmeleného vína ze sudů ve vinotékách se bude pohybovat v rozmezí 55 až 60 korun za litr," uvedla obchodně-marketingová ředitelka Vinia Ladislava Antálková.