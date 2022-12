Víno pod stromeček? Se symbolikou je výběr zábavný

Příležitostí, kdy je skvělé obdarovat blízké jedinečným vínem, je bezpočet - a Vánoce k nim rozhodně patří. Výběru se nemusíte bát, ani pokud se nepovažujete za znalce, tápete ve vinařském názvosloví a nevyznáte se v odrůdách. Volit totiž můžete také podle symboliky, která vašemu dárku dodá punc ryzí osobitosti.

Pak už stačí vybírat víno u renomovaného prodejce, jehož kladná hodnocení od zákazníků (na Google či Heureka.cz) zaručují, že prodává opravdu kvalitní produkty. Když se jedná o skutečně jedinečné víno, je především o zážitku z ochutnávání. Proto ani ten, kdo běžně preferuje vína bílá, nepohrdne ochutnáním červeného - a naopak.

Víno jako dárek navíc přináší jednu zásadní výhodu: dotyčného potěší hned dvakrát. Poprvé, když dárek rozbalí a podruhé, když odzátkuje samotnou láhev. Pokud navíc jde o kousek vhodný k archivaci, může mezi těmito zážitky být období měsíců i let. To je doba, kdy se charakter vína dál vyvíjí a obdarovaný si může při každém pohledu na láhev připomenout, že je to jeho malý poklad. A to nejen obrazně, protože se zráním roste nejen sentimentální, ale také finanční hodnota lahví. Stačí dodržet pár jednoduchých zásad archivace vína.

Chystáte se obdarovat člověka, u kterého si nejste jistí, zda by si víno jako dárek sám vybral? Právě díky tomu může váš dárek sklidit úspěch. Jak vyplynulo ze spotřebitelského průzkumu české online vinotéky ViaTempia.cz, většinu Čechů (58 %) potěší, když je dárek překvapí. A pokud si váš blízký naopak víno přál? Ani tak nemusí být ochuzený o prvek překvapení, chce to jen trochu kreativity a vtipu, k čemuž víno nabízí mnoho možností.

Každá láhev archivního vína má svůj unikátní příběh a je naprostým originálem. Dokonce i vína ze stejného ročníku i téže vinice budou po letech archivace chutnat odlišně. Proto se nabízí jako dárek pořídit dárkovou krabici rovnou se dvěma nebo více lahvemi. Ať už jako degustační sadu pro ochutnání a porovnání lahví v kruhu přátel během jednoho večera, nebo pro postupné otevírání po letech. Obojí poskytne jedinečný zážitek - zvlášť když necháte dřevěnou krabici doplnit gravírováním a přidáte do ní speciální otvírák na archivní vína a osobní přání. Co na něj napsat? Inspirujte se následujícími tipy na symboliku, podle níž můžete vína vybírat:

"Jsi skvělý ročník"

Nejjednodušší, a přitom jednou z nejoriginálnějších možností je vybrat víno z roku, který je pro obdarovaného významný. Ať už tím, že se v něm narodil, nebo se k letopočtu váže jiná, důležitá životní událost. Skvělým dárkem pro manželský pár je tak víno z roku sňatku nebo z roku založení firmy pro nadšeného podnikatele. Máte v paměti rok, ve kterém jste se seznámili se svou drahou polovičkou? Je to teprve pár let? Darujte víno, kterým po letech dalšího zrání oslavíte budoucí jubileum vašeho vztahu.

"Jsi báječný rodič"

Vybíráte dar pro někoho, kdo miluje své děti, jsou mu tím největším posláním i koníčkem? Můžete zvolit víno, které bude předzvěstí dalších zážitků v budoucnosti, až děti vyrostou a dospějí. Krásnou symboliku nesou vína z roku narození dítěte, která mají potenciál zrát další roky, a jsou tak ideální k archivaci. Láhev si pak mohou rodiče spolu s dcerou nebo synem otevřít při příležitosti jejich osmnáctin.

"Jsi úžasná žena / Jsi chlap jak se patří"

Skvělým oceněním ženskosti je italské víno Soave - jeho název totiž vychází z latinského výrazu "suavis", který znamená něžnost. Většina žen také jako symbol sladké laskavosti ocení sofistikované dezertní víno, jakým je Tokajské. Co vystihne muže? Říká se "Postav dům, zasaď strom..." Tak co mu třeba umožnit, aby byl za pár let náležitě hrdý na víno, které nechal uzrát pod vlastním dohledem? Po letech zrání je archivní víno plné terciárních chutí a při jeho ochutnání zaplesá hravé srdce každého muže.

"Vážím si tvé moudrosti"

Všichni to známe u prarodičů i rodičů: když se zeptáme, co by jim udělalo radost, častá odpověď je: Já už nic nepotřebuju! Přes veškerou skromnost a moudrost ale i zralého člověka potěší originální dárek. Takové víno, které proměnilo svůj potenciál ve vytříbenou chuť a nezaměnitelný buket. Mezi archivními víny najdete kousky, které zrály i několik desítek let a mají osobitý příběh. Odrážejí jedinečné terroir, dávnou historii a tradice regionu. Ještě více osobitosti mu dodáte vytištěným přáním s důležitými životními událostmi, jako je narození potomků a vnoučat, stěhování do prvního vlastního bydlení nebo vzpomínky na veselé historky.

"Jsi světová/ý"

Krásná vína pro lidi, kteří milují cestování, můžete vybírat nejen podle známých vinařských oblastí, ale i podle zemí, jako je Izrael, Chile, Maďarsko nebo Portugalsko. Doplňte je originálním věnováním v daném jazyce - například v portugalštině můžete Hodně štěstí a zdraví popřát takto: Muitos anos de vida! Gurmánský zážitek ještě umocníte některou z lokálních specialit dané země, které jsou také pohodlně k dostání. Přibalte třeba španělské chorizo, italské prosciutto, francouzský brie nebo izraelské olivy.

"S tebou mě baví svět"

Champagne, sekt, prostě bublinky - to je ideální dárek pro lidi, kteří svůj život užívají plnými doušky, rádi se baví - a vy s nimi. Navic s bublinkami na Vánoce v podstatě nemůžete šlápnout vedle, protože odšpuntovat aspoň jednu láhev šumivého moku na Silvestra chce snad úplně každý.