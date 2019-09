Vinobraní v Grébovce láká na víno a občerstvení

Pro návštěvníky letošního vinobraní v pražských Havlíčkových sadech, známých jako Grébovka, bude připraveno více než sedmdesát stánků s vínem a občerstvením. Akci doprovodí koncerty, tanec nebo ukázka řezbářského řemesla. Informovala o tom starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS). Akce začne v pátek 20. září na náměstí Míru a bude pokračovat v Grébovce v sobotu od 14.00. Radnice Prahy 2 pořádá vinobraní po třinácté.

"Motto letošního vinobraní zní Roztančená dvojka. Každý rok přicházíme s něčím novým a tentokrát chceme zdůraznit, že hudba, víno a tanec patří odjakživa k sobě," řekla Černochová.

Na vinobraní se uskuteční pokus překonat český rekord v počtu tanečníků na jednom místě. Ten je nyní 232 lidí. Národní dům na Vinohradech předvede módní přehlídku tanečního oblečení a dům dětí a mládeže ukázku irských a latinsko-amerických tanců. Vinobraní zakončí koncert skupiny Support Lesbiens.

V areálu Havlíčkových sadů bude 76 stánků, z nichž 30 bude prodávat burčák a vína. Na Grottě bude vinařské městečko a v Neptunově jeskyni ochutnávka vín. V parku budou také stánky s občerstvením s různorodou nabídkou. "Vycházíme vstříc i různým alergiím, takže se budou moci najíst i lidé, kteří mají bezlepkovou dietu," řekla Černochová.

Burčáku bude připraveno 30 tisíc litrů, a to zejména z moravských vinic. Návštěvníci budou moci ochutnat i burčák z vinice v Grébovce. Toho bude k dispozici 1400 litrů. "Je to jenom z části hroznů, kdybychom zpracovali všechno víno na burčák, neměli bychom zbytek roku co pít," řekla správkyně vinice Iveta Bulánková.

Na vinici v Havlíčkových sadech se pěstuje osm odrůd vína a z tamních hroznů se ročně vylisuje zhruba devět tisíc až deset tisíc litrů vína.