Zavítejte na jižní Moravu nejen za vínem

Pohodová atmosféra, zvuk cimbálovky doplněný o cinkání sklenic, hlasitý smích a spousta dobrého moravského vína, to je jižní Morava! Rozmanitá vína vynikají pro svoji svěžest a ovocnou harmonii, ale i širokou škálou vůní a typickou plnou chutí. Kromě vína na vás čeká otevřená náruč místních vinařů, řada cyklostezek, nespočet historických památek, ale i mnoho sportovního vyžití. Už se víte, kam na jižní Moravu vyrazíte?

Vinařství na jižní Moravě patří k nejstarším v Evropě a znalci tvrdí, že nikde jinde na světě nenajdete tolik malých vinných sklepů jako právě tady. Nejrozšířenější odrůdy na Moravě jsou Veltlínské zelené, Muller Thurgau, Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké a Frankovka. Za ochutnáním těchto vín můžete vyrazit do čtyř vinařských podoblastí, Znojemské, Mikulovské, Velkopavlovické a Slovácké.

Na Znojemsko za turistikou a památkami

Jedním z nejmalebnějších a z hlediska vína nejhodnotnějších vinařských cílů na Znojemsku je vinice Šobes. Tento moravský skvost bývá řazen mezi 10 nejkvalitnějších vinařských poloh v Evropě. Návštěvu vinice spojte s Národním parkem Podyjí. Za zastávku stojí Znojmo, kde můžete obdivovat krásu památek, jako je rotunda sv. Kateřiny, kostel sv. Mikuláše, ale i Loucký klášter s Muzeem vinařství a bednářství. V Dolních Kounicích na vás čeká zřícenina kláštera Rosa coeli a židovská čtvrť. V Ivančicích se zastavte kvůli památníku Alfonse Muchy a expozici Vladimíra Menšíka. U Vranovské přehrady na vás čeká pohádkově krásný zámek Vranov nad Dyjí i koupání. Pro milovníky cyklistiky je zde Znojemská vinařská stezka dlouhá 165 km.

Na Mikulovsko za prosluněnou Pálavou

Kouzelný kraj, kterému dominují vápencové svahy Pálavy odnepaměti osázené vinicemi. Slunce zde pálí tak silně, že si můžete připadat jako někde na slunném jihu Evropy. Celé Mikulovsko můžete projet křížem krážem díky Mikulovské vinařské (cyklo)stezce dlouhé 62 km, fandové pěší turistiky jistě uvítají několik naučných vinařských stezek. Milovníci historie by neměli vynechat Lednicko-valtický areál, který je zapsán na seznamu UNESCO. Valtice jsou hlavním městem vína, sídlí zde nejstarší vinařská škola v Česku a přímo v barokním zámku je umístěna stálá degustační expozice Salon vín České republiky. Můžete zde ochutnat kolekci stovky nejlepších moravských a českých vín. Vynechat byste neměli návštěvu Mikulova a Svatého kopečku, ale i expozici Víno napříč staletími v mikulovském zámku.

Za červeným vínem na Velkopavlovicko

Tato podoblast patří k nejteplejším místům v Česku. Skvělé klimatické a půdním podmínky a dostatek slunce pomáhají vzniku báječných červených vín. A tak není divu, že se Velkopavlovicko stalo srdcem červených vín. Zavítat byste měli do Velkých Bílovic, kde najdete bezmála 700 vinných sklepů. Nevynechte návštěvu Velkých Pavlovic s obecní vinotékou a naučnou stezkou Krajem André. V Kobylí se zastavte na vinařské expozici a muzeu. Ve Veveří můžete obdivovat hrad a v Bučovicích zámek. Slavkov u Brna vám nabídne zámek, synagogu a golfové hřiště. V Brně se vydejte na pevnost Špilberk, do Moravského zemského muzea, Villy Tugendhat, katedrály Petra a Pavla, ale třeba i do zoo.

Za zábavou a veselím na Slovácko

Ráj odpočinku, slunce, krajových kulinářských specialit, zábavy a vína, to je Slovácko. Největší vinařská obec Slovácka Mutěnice nabídne sklepní areál Búdy s lidovými malbami a Prušánky pak areál vinných sklepů Nechory. Plže jsou ojedinělý komplex historických vinných sklepů s bílou vápennou omítkou, modrou podezdívkou a slováckými ornamenty. Nachází se v obci Petrov a je jedním z nejcennějších souborů vína. Milovníci památek by se měli vydat na hrad Buchlov, na zámek v Buchlovicích, do Břeclavi za zámečkem Pohansko a synagogou. Baťův kanál je známým rájem pro vodáky. Za přírodou zavítejte do CHKO Bílé Karpaty, které jsou biosférickou rezervací UNESCO.

Kam za vínem dál?

Na oficiálních vinařských stránkách České republiky (www.wineofczechrepublic.cz) najdete nespočet míst na Moravě, na nichž se nachází vinařství, vinotéky a vinné sklepy. Garantovanou úroveň služeb vám poskytnou v zařízeních, která jsou označena logem Certifikace vinařské turistiky.