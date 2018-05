Znojemské historické vinobraní láká na vylepšenou středověkou krčmu

Organizátoři Znojemského historického vinobraní se po loňském úspěchu středověké krčmy rozhodli rozšířit její kapacitu na 150 lidí. Aby nebyla pouze komerčním podnikem, debatovali nad její podobou i nabízenými pokrmy s Muzeem gastronomie. Podle ředitele Znojemské Besedy Františka Koudely bude letošní změnou placení přímo při objednávce klasickými penězi, protože loňský model, kdy se zapisovala konzumace brkem na list papíru, byl příčinou front, řekl na tiskové konferenci. Letos se vinobraní uskuteční od 14. do 16. září.

"Museli jsme se nějak přizpůsobit EET (elektronické evidenci tržeb), i když jsme chtěli mít dokonalou historickou atmosféru," řekl Koudela. Zdůraznil, že znojemská krčma se vymyká soudobé komerčně využívané představě středověkého pohostinství, kde se plivalo na zem, mluvilo hrubě a hygiena byla mizerná. "Naopak v tehdejších krčmách panovaly dobré hygienické podmínky. Lidé si u nás mohou umýt ruce pod vodou, která přitéká dřevěným žlabem. Zároveň zde máme instalovanou expozici, kterou jsme připravili ve spolupráci s muzeem," řekl Koudela.

Z pokrmů se lidé mohou těšit na různé druhy pečeného či rožněného masa, zelnou polévku, ovar, škvarkovou pomazánku či jitrnice se zelím. "Kdo bude chtít něco sladkého, dostane trhanec s marmeládou," řekl Koudela.

Krčma je propojená s uličkou chudiny, takže návštěvníci se zde potkají s tuláky či středověkými kupci. "A umělci zde také sehrají rvačku či podobná vystoupení, která se mohla kdysi v krčmě odehrát," řekl Koudela.

Vinobraní opět nabídne v pátek a v sobotu třináct scén, víc už se podle starosty Jana Groise do města nevejde. "Je to maximum a je těžké z programu něco vypichovat, protože každý si tady může najít to, co se mu líbí. Je to hudba různých žánrů, různá představení šermířů, uměleckých souborů, ochutnávky vína, burčáku," uvedl Grois.

Ústředním motivem je páteční večerní a sobotní denní historický průvod, který čítá 500 účinkujících, z nichž 200 vybírá režisér na konkurzu přímo z obyvatel Znojma. "Zájem je obrovský, přichází třikrát více lidí, než je potřeba, a častěji dívky," uvedl Koudela. Konkurz se letos uskuteční 29. května.

Lidé si mohou od příštího týdne stáhnout aktualizovanou mobilní aplikaci s programem, na webu se objeví později. Vstupenky jsou v předprodeji již od prosince, prodaných je jich zatím 8000, velká část na Slovensko. Neděle bude opět zdarma tak, aby si lidé mohli v klidu projít město. "Některé atrakce zůstanou i do neděle. Lidé si mohou koupit burčák, víno i jídlo. Aby Znojmáci nemuseli vařit a mohli se podívat po městě, které už je po noci čisté a uklizené," řekl Grois.