Vítěz spořádal 190 knedlíků. Trik: každé ráno sedm litrů vody

Celkem 190 švestkových knedlíků dokázal pozřít během jedné hodiny ve Vizovicích na Zlínsku osmadvacetiletý Radim Dvořáček. Stal se tak letošním vítězem tradiční soutěže v pojídání knedlíků na vizovickém Trnkobraní. Loňský rekord však nepřekonal, tehdy dokázal sníst o 12 knedlíků více. Dvoudenní Vizovické Trnkobraní večer vrcholí, každoročně jej navštíví kolem 20 tisíc lidí.

Letošní vítěz soutěže se na klání, které vyhrál podruhé za sebou, pečlivě připravoval. Zvolil i novou taktiku, kdy porce pořádal ve stoje. "Je potřeba protáhnout žaludek, ke snídani si dám šest nebo sedm litrů vody. Musí se to vypít ale rychle, na ex, pak se žaludek roztáhne a dá se taková porce sníst. Chce to ale trénink, trénuju to takhle postupně čtyři roky. Konzumovat jídlo ve stoje je navíc lepší, když sedíte, je žaludek srolovaný," řekl ČTK vítěz soutěže Radim Dvořáček.

Obří porci 190 knedlíků spořádal osmadvacetiletý borec během hodiny. Přiznává, že zhruba po půl hodině měl krizi. "Měl jsem za sebou asi 120 knedlíků a říkal jsem si, že už víc nedám. Naštěstí bylo ale povoleno zapíjení, tak mi ta voda pomohla, slehlo to a pak to šlo," doplnil Dvořáček. Podotkl, že až mu obří švestková porce slehne, dá si ještě něco dobrého. "Na ploše to voní hezky, dám si když tak později něco malého slaného," dodal s úsměvem Dvořáček.

Dvořáček letošní klání vyhrál s přehledem, ostatní jedlíky překonal o několik desítek knedlíků. Na druhém místě skončil Kamil Hamerský, který spořádal 162 knedlíků a třetí místo obsadil David Šmíd se 108 knedlíky. Klání se letos zúčastnilo deset borců, šlo o samé muže, žena letos chyběla, řekla ČTK mluvčí festivalu Klára Bobková.

Velká cena Vizovic v pojídání švestkových knedlíků má na festivalu dlouhodobou tradici, je otevřena široké veřejnosti. Konzumují se výhradně knedlíky vyrobené podle originální receptury, jde o spařované těsto, hrubou mouku, žloutky, mléko, špetku soli. Letošní startovací porce byla 30 knedlíků, limit soutěže je jedna hodina. Dokladem o zkonzumovaných knedlících jsou pecky, které soutěžící odkládá na talíř. Právě kvůli tomu v propozicích soutěže pořadatelé upozorňují, že se pecky nejí, neboť slouží jako důkaz konzumace. Jako příloha je povolen pouze omastek a cukr. Soutěžící, kteří na startovní čáře začínají se základní porcí 30 knedlíků, mají podle pravidel povoleno cvičit, chodit po pódiu i povolit opasek.

Hudební festival Vizovické Trnkobraní začal v pátek a končí dnes v noci, patří k hlavním kulturním událostem v létě v regionu. Festival navštěvuje až 20 tisíc lidí. Do letošního programu zařadili pořadatelé například kapely Kryštof a Chinaski, ale také No Name, Mirai či Annu K. Filmový doprovodný program nabídl filmy s vizovickým rodákem Bolkem Polívkou, který letos slaví 70. narozeniny. Tradice festivalu pojmenovaného po švestce (valašsky trnce) sahá do 60. let.