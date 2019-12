Vyzkoušejte recepty na originální vánoční cukroví

Už je nejvyšší čas začít. O čem je řeč? Přece o vánočním pečení. Činnosti, bez které si prosincové večery nedokážou představit snad v žádné české domácnosti. Jenže co vybrat? Klasiku, nebo experimenty?

Větrníčky z listového těsta

280 g hladké mouky

60 g rostlinného tuku

1 špetka cukru krupice

170 g másla

1 špetka soli

200 g ovocné náplně s kousky ovoce Meruňka

Prosejeme mouku do mísy. Přidáme změklé kostky másla a rostlinného tuku, špetku soli i cukru a nahrubo propracujeme. Přilijeme 120 ml ledové vody a vypracujeme těsto do hladka. Necháme hotové minimálně 20 minut odpočívat v lednici.

Vychlazené těsto vyválíme na pomoučeném válu na slabý plát. Těsto nakrájíme na čtverečky o straně 10 až 12 cm. Přesuneme na plech vyložený pečicím papírem. Každý čtvereček vždy nakrojíme asi 5 cm po úhlopříčce od rohu směrem ke středu.

Střed nedokrojíme, necháme ho vcelku. To bude místo pro zavařeninu. Vždy jeden z rozpůlených cípů růžku přehneme směrem do středu a stlačíme. Na střed každého větrníčku potom dáme lžičku ovocné náplně. Dozlatova upečeme v troubě rozehřáté na 180 °C.

Smajlíky z tradičního lineckého těsta

300 g hladké mouky

100 g moučkového cukru

1 ks vanilkového cukru

150 g Linecké směsi Hamé

200 g Máslo

1 ks žloutku

1 lžička citronové kůry

Mouku promícháme s oběma druhy cukru a přidáme i citronovou kůru. Zapracujeme změklé máslo a žloutek na tužší těsto. Zformujeme z něj bochánek, překryjeme jej fólií na potraviny a aspoň na půl hodiny jej vložíme do ledničky. Z uleželého těsta poté vyválíme na pomoučněném válu 3-5 mm silný plát a vykrajujeme pomocí vykrajovátka smajlíky či jiné tvary.

Rovnou si také spočítáme, aby byla polovina hladká na spodní část a polovina s vykrájeným "obličejem". Vložíme do trouby předehřáté na 170 °C na zhruba 10 až 12 minut, dokud nezrůžoví okraje sušenek. Potom je necháme vychladnout. Až za studena pak slepujeme lineckou ovocnou směsí.

Tartaletky s čokoládovým nugátem a višněmi

Na těsto:

200 g hladké mouky

110 g másla

90 g cukru moučka

1 větší vejce

1 lžička vanilkového extraktu

špetka soli

Na náplň:

300 ml šlehačky

2 lžičky cukru moučka

50 g másla

200 g 70% čokolády

50 ml plnotučného mléka

1 višňový extra jam Hamé Sweet 340 g

Postup:

Utřete máslo a cukr do pěny. Zašlehejte celé vajíčko, vanilku a sůl. Potom začněte zapracovávat mouku. Hotové těsto zformujte do válečku, přetáhněte fólií a dejte na půl hodiny do ledničky. Troubu nastavte na 200 stupňů a dejte předehřát.

Těsto rozdělte na 6 stejných dílů a vyválejte. Opatrně ho přeneste do vymazaných forem a přitiskněte. Přebývající okraj ořízněte a prsty zahlaďte okraje. Vidličkou několikrát propíchněte dno, aby se těsto nenafouklo. Pečte 15-20 minut a poté nechte zchladnout. Vychladlé tartaletky potřete na dně vrstvou višňového džemu.

Na čokoládovou náplň přiveďte k varu šlehačku s cukrem. Ihned stáhněte z plotny a přidejte máslo a čokoládu. Míchejte, dokud se nerozpustí. Po chvilce zamíchejte mléko a pořádně promíchejte, aby se všechno spojilo v hladký krém. Nalijte čokoládu do tartaletek a nechte aspoň 2 hodiny zatuhnout.