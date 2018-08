Znojemské slavnosti okurek začaly, potrvají pouze den

Nejlepší rychlokvašky neboli kvašáky a nejkrásnější sterilované okurky vybere porota na Masarykově náměstí ve Znojmě. Soutěž pro přihlášené soutěžící je součástí tradičních Slavností okurek, které začaly v pátek dopoledne.

Letos poprvé pořadatelé slavnosti nerozplánovali do dvou dnů, ale pouze na dnešek. "Hlavním důvodem je každoroční horké počasí, které na termín našich slavností připadá. Lidé většinou na dva dny v rozpáleném městě nemají náladu, bylo to vidět na návštěvnosti druhého dne slavností. A vyhovuje to víc i prodejcům," vysvětlila Kamila Kolesová z pořádající Znojemské besedy.

Slavnosti začaly už v deset dopoledne otevřením farmářského trhu a výstavou zemědělské techniky, začaly už také soutěže pro děti a řemeslné dílny. Hlavní program začíná odpoledne. Na návštěvníky čeká divadlo pro děti, vystoupení několika hudebních skupin i cimbálové muziky a také Kulinářská show Ládi Hrušky.

Na 16. hodinu je pak naplánovaná soutěž o nejlepší okurku a rychlokvašku. "Soutěžící nosili k nám do Znojemské besedy soutěžní vzorky až do středy 1. srpna, přihlášeno je dvacet vzorků okurek a asi deset kvašáků. U sterilovaných okurek nejde jen o chuť, ale také o vzhled zavařené sklenice, takže si letos někteří soutěžící hodně vyhráli se vzhledem sklenic i naložené zeleniny," řekla Kolesová.

Do soutěžení se ale zapojí i diváci. Značka Znojmia, která je partnerem akce, pro ně uspořádá od 18 hodin soutěž v plnění zavařovacích sklenic na čas a přesnost.

Pod značkou Znojmia produkuje sterilované okurky společnost Hamé, ale nevyrábí je přímo ve Znojmě, ale v Bzenci na Hodonínsku. Letošní sklizeň okurek je podle mluvčího Hamé uspokojivá, potrvá však ještě několik týdnů a mohlo by ji ohrozit sucho.

Tradice znojemských okurek se rodila v 16. a 17. století v premontstrátském klášteře Louka, výroba slavných okurek ale na počátku tisíciletí v samotném Znojmě zkrachovala.