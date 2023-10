Barmanská soutěž Mattoni Grand Drink poprvé podpořila i mladé talenty. První vítězkou v juniorské kategorii se stala Sára Šmerdová

Barmanská soutěž Mattoni Grand Drink letos vůbec poprvé představila juniorskou kategorii, do které se mohli hlásit studenti středních gastronomických škol. Vítězkou mezi 17 vybranými soutěžícími juniory se stala Sára Šmerdová s drinkem Osvěžující Matonka. V rámci soutěžního dne proběhlo i národní nominační kolo pro Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2024. Vítězem mezi profesionály, který bude v příštím roce reprezentovat Českou republiku na světovém finále, se stal Martin Vogeltanz s koktejlem Nature.

ročník barmanské soutěže Mattoni Grand Drink Junior proběhl 3. října ve vyhlášeném karlovarském Becher‘s baru Grandhotelu Pupp. Karlovy Vary jsou také domovem minerální vody Mattoni, jež je nedílnou součástí všech soutěžních koktejlů a oficiální minerální vodou Mezinárodní barmanské asociace. Zároveň v letošním roce slaví 150. výročí svého založení.

"V rámci letošního výročí se Mattoni nejen ohlíží za svou bohatou historií, ale hledí také do budoucnosti. Jsme proto nadšení, že právě v letošním roce jsme mohli přispět ke vzniku juniorské kategorie soutěže Mattoni Grand Drink, která podporuje právě budoucnost českého barmanství," řekla Barbora Gavendová, brand strategy manažerka Mattoni. Podpoře mladých talentů se Mattoni věnuje dlouhodobě. Například ve spolupráci s Akademií výtvarných umění každoročně vypisuje studentskou soutěž o nejlepší umělecký motiv pro bývalé reklamní poutače u silnic a dálnic ve tvaru orla. Ty tak postupně mění v umělecká díla mladých výtvarníků.

Úkolem soutěžících v Mattoni Grand Drink Junior bylo, stejně jako v kategorii profesionálů, vytvořit originální koktejl, který je trendy, inovativní, kreativní a zároveň nízkokalorický. Junioři měli na jeho přípravu 7 minut. Mezi sedmnácti soutěžícími z 10 gastronomických škol odbornou porotu nejvíce zaujal koktejl Osvěžující Matonka mladé barmanky Sáry Šmerdové, která je studentkou Střední školy Brno, Charbulova. "Vítezství v prvním ročníku Mattoni Grand Drink Junior mě opravdu hodně překvapilo, byla jsem úplně v šoku. Byla to moje úplně první soutěž a moc mě to bavilo. Určitě budu pokračovat v barmanských soutěžích i ve vymýšlení a míchání nealkoholických koktejlů," popsala Sára po vyhlášení vítězů.

Soutěž Mattoni Grand Drink za dobu svého konání získala skvělou pověst a je dokonce považována za jedno z nejlepších barmanských klání na světě. Vznik juniorské kategorie tak mezi studenty gastronomických škol vzbudil velký ohlas. "A to přesto, že po řemeslné stránce je vytvoření výborného nealkoholického koktejlu mnohem obtížnější než toho alkoholického. Studenti si zaslouží pochvalu za velmi dobrou techniku práce. Bylo vidět, že se poctivě připravovali," doplnil ředitel soutěže Radek Poláček z České barmanské asociace.

V rámci soutěžního dne se utkali také profesionální barmani v národním nominačním kole Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů Mattoni Grand Drink 2024. Mezi 10 soutěžícími barmany nejvíce zabodoval Martin Vogeltanz z My Bar - catering s koktejlem Nature. "Z vítězství mám neskutečné pocity. V Mattoni Grand Drink jsem soutěžil několik let a nejlépe se mi povedlo být v nominačním kole druhý, takže mám obrovskou radost. Na světové finále zatím nemám samou radostí ani pomyšlení, ale určitě se budu pečlivě připravovat, aby to bylo ještě lepší než v tom nominačním kole. Můj soutěžní koktejl Nature zobrazuje přírodu v plné její kráse. Propojení zemitosti trávy, sladkosti bylinek, kyselosti pepře a kořenitosti libečku s mineralitou přírodní vody Mattoni, tvoří netradiční chuť, která si Vás snadno podmaní. Inovací nejsou jen netradiční ingredience, ale také zapojení umělé inteligence a způsob servírování," řekl Martin Vogeltanz, který bude reprezentovat Českou republiku v příštím roce na světovém finále.

Výsledková listina Mattoni Grand Drink Junior 2023:

První místo Sára Šmerdová , drink Osvěžující Matonka

, drink Druhé místo Roman Shyrokoriadov , drink Sangria

, drink Třetí místo Petra Kohoutková, drink Mangroove

Recept na koktejl Osvěžující Matonka Sáry Šmerdové:

Ingredience:

Mattoni jemně perlivá

Citronový fresh 1 cl

Grepový fresh 2 cl

Džus Pfanner černý rybíz 2 cl

Monin pyré Červené plody 2 cl

Bazalka 4 lístky

Zástřik citronovou kůrou

Ozdoba: Pomerančová kůra

Postup přípravy: Do shakeru nasypeme led, přilijeme citronový a grepový fresh, rybízový džus, pyré a bazalku a pečlivě protřepeme. Přes sítko nalijeme do sklenice s ledem, dolijeme Mattoni jemně perlivou, ozdobíme a zastříkneme citronovou kůrou.

Výsledková listina nominačního kola Mattoni Grand Drink 2024:

První místo Martin Vogeltanz , drink Nature

, drink Druhé místo Vítězslav Cirok , drink Zen Essence

, drink Třetí místo Jan Lukas, drink Voda

Recept na koktejl Nature Martina Vogeltanze:

Ingredience:

Mattoni Grand perlivá

Gordon‘s 0,0% alcohol free 2,5 cl

Koldokol sirup Meduňka a heřmánek 1,5 cl

Paragon Timur Berry 1,5 cl

Fresh z trávy 1 cl

Libeček 1 lístek

Zástřik citronovou kůrou

Ozdoba: Citronová kůra, včelí pyl

Postup přípravy: Do shakeru nalijeme nealkoholický gin Gordon’s, cordial Paragon Timur Berry, sirup a fresh z trávy, přidáme lístek libečku, zasypeme ledem a pečlivě protřepeme. Přelijeme do sklenice s ledem, dolijeme perlivou Mattoni, promícháme, zastříkneme citronovou kůrou a ozdobíme.

O Mattoni Grand Drink

Mattoni Grand Drink je celosvětově uznávaná barmanská soutěž s více než dvacetiletou tradicí. 25. ročník, který se odehraje v příštím roce, bude zároveň podvanácté pořádán jako oficiální Mistrovství světa v míchání nealkoholických koktejlů pod záštitou Světové barmanské asociace. Svojí dosavadní historií si tato soutěž na mezinárodní scéně vydobyla vysoké renomé. Základem všech soutěžních koktejlů je vždy minerální voda Mattoni. Mattoni Grand Drink je rovněž znám tím, že určuje trendy v oboru. Ty nejlepší kreace se pak snadno dostávají na nápojové lístky barů na celém světě. Mattoni Grand Drink už ve své historii prošel několika evropskými metropolemi a před třemi lety se vrátil zpět do Karlových Varů, rodiště značky Mattoni. Dosud český zástupce zvítězil dvakrát - naposledy se to povedlo v roce 2013 Achimu Šiplovi s drinkem Walu Forever Young.

V letošním roce navě vznikla nová kategorie Mattoni Grand Drink Junior, která je určena pro studenty středních gastronomických škol. Juniorská kategorie má za cíl podpořit mladé barmany a připravit je na soutěže v rámci jejich budoucí profesionální kariéry.

150 let Mattoni

Mattoni, ikonická značka neodmyslitelně spojená s motivem orla již od roku 1873, se za 150 let své existence stala synonymem pro minerálku. Unikátní minerální voda s nezaměnitelnou chutí se rodí v hloubce 125 až 230 metrů v panenské přírodě u Karlových Varů. Jedinečná poloha na rozhraní Krušných a Doupovských hor jí dává střední mineralizaci s vyváženým poměrem vápníku, hořčíku a draslíku pro každý den. Mattoni přináší tu nejkvalitnější vodu pro zdraví, jež je dostupná v přírodní neperlivé, jemně perlivé i perlivé variantě a v široké škále příchutí. Limitovaná edice Mattoni Extra perlivá přináší 150% perlivost ke 150. výročí Mattoni.

Před 150 lety se na Karlovarsku zrodila nápojová firma úspěšného podnikatele a vizionáře Heinricha Mattoniho, který svou neutuchající pílí brzy dosáhl mezinárodního úspěchu. Na tradici rodinné firmy H. Mattoniho navazuje dnešní společnost Mattoni 1873. Z jedné stáčírny minerální vody se postupně rozrostla na lídra středoevropského trhu nealkoholických nápojů s 11 závody v 8 zemích. Přitom si stále zakládá na rodinných hodnotách a chová úctu jak k zakladateli své historie, tak ke karlovarskému regionu. Současnou podobu získala v 90. letech díky výrazným investicím italské rodiny Pasquale. Produkty vyváží do 19 zemí světa a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V ČR, Maďarsku, Srbsku, Černé hoře, Bulharsku a na Slovensku je výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů a pochutin značek firmy PepsiCo.

Motto značky "Mattoni je život" rezonuje v dlouhodobé podpoře kulturního a společenského života v České republice. Mattoni 1873 se zaměřuje i na aktivity spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie.

O České barmanské asociaci

Česká barmanská asociace sdružuje v rámci České republiky profesionální barmany. Hlavním posláním CBA je výměna informací a zkušeností z oboru mezi jejími členy, organizace akcí odborného a společenského charakteru a barmanských, baristických, čajových či gastronomických soutěží. CBA se také snaží prosazovat správnost technologie přípravy nápojů v barech, kavárnách a dalších provozech. Je pořadatelem mnoha barmanských soutěží včetně Mattoni Grand Drinku.

Více na: www.cbanet.cz

Kontakt:

Lutfia Volfová

PR manažerka Mattoni 1873

E-mail: lutfia.volfova@mattoni.cz

Telefon: +420 607 602 328