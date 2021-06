Barvy, cit pro design a pochopení pro individualitu. Patříte sem také?

Svět už je připravený! Na co? Na vás! Na váš životní styl, vaši individualitu, na vaše (barvité) rozmary, hravost, potřebu experimentovat i donekonečna vytvářet harmonii uprostřed chaosu. Můžete být, kým chcete. Můžete kdykoliv vyjádřit svůj názor, pustit ven emoce, být otevření stejně jako si chránit svá soukromá pravidla, která vám třeba nedovolí vzít si k modré zelenou, nebo lpět na detailech, jimž nikdo jiný nerozumí.

Všimli jste si toho? Svět se za posledních pár let hodně vyhranil. My jsme se hodně vyhranili. Objevili jsme pozitivní sobectví a naučili jsme se dělat si radost (protože když je dobře nám, je dobře i těm okolo). Zjistili jsme, že důležitá je kvalita věcí, které si dopřejeme, stejně jako jejich multifunkčnost, která nám usnadní den nebo udělá život zábavnější (protože takhle vypadá harmonie). Vybíráme si pro sebe stále častěji to nejlepší, co můžeme, milujeme inovace, nadčasový design, a když máme navíc možnost volby, opouštíme s definitivní platností unifikovanost a dáváme přednost přirozené individualitě, hravosti a variabilitě.

Nebát se být vidět

Ladíme svůj životní styl, všímáme si detailů, na nichž nám záleží. Protože víme, že detail dělá celek. A velkou úlevu jsme sami sobě dopřáli ve chvíli, kdy jsme se přestali bát být vidět! Když jsme se zamilovali do barev a jejich kombinací, když jsme si vyjasnili svůj ryzí osobní styl a přestali se ohlížet na to, co na něj říkají ostatní. A víte co? Čím dál tím víc firem a značek si téhle nové svobodomyslnosti všímá a vychází jí vstříc. Individualizují nebo dávají možnost individualizovat. Když si vybíráte nové oblečení, když kupujete auto, zařizujete byt... Ale třeba i když ráno odcházíte do práce a přemýšlíte, co všechno na svém outfitu vyladíte a v čem si naopak budete libovat v kontrastech.

DUO = detaily + design

Přesně takovým směrem přemýšlí i značka IQOS, která v případě svého bezdýmného zařízení na nahřívaný tabák IQOS 3 DUO přichází na český trh s novou limitovanou edicí Moonlight silver. Inspirovaný barvami tajemné letní noci se jeho metalický odstín s třpytivými stříbrnými prvky stává novou stylovou možností. A nejen to - hrát si můžete právě i s barvami! Konkrétně šesti pastelovými odstíny, mezi něž patří růžová, lososová, malinová, světlé i tmavě modrá nebo zelená. Každý den tak klidně můžete volit jiné varianty IQOS 3 DUO, které přizpůsobíte své momentální náladě a aktuálnímu stylu. Nebo je budete střídat prostě jen proto, že můžete - a máte na výběr. V každém případě stačí vyměnit boční a vrchní kryty (a barvy se klidně dají i míchat mezi sebou!), a nový design je na světě. A stejně jako ladíte boty s kabelkou, sluneční brýle s outfitem nebo vůni s tím, jak se aktuálně cítíte, můžete si do libosti vyhrát s barevnými variantami IQOS 3 DUO, který necouvá ani o krok ze svého luxusního vzhledu a přidává navrch příjemnou hravost.

Stará dobrá kvalita

Při tom všem se můžete dál spolehnout na všechny benefity IQOS 3 DUO, které vyhovují těm dospělým, kteří se nechtějí vzdát tabáku. IQOS na rozdíl od cigaret tabák nespaluje, ale pouze zahřívá, a vy tak vdechujete jen aerosol, nikoliv škodlivý kouř a dehet. Nemluvě o tom, že díky absenci kouře také nebudete obtěžovat své okolí. Zkrátka potkala se zde kvalita s důrazem na detail, s citem pro design a pochopením pro vaše (barvité) rozmary.