Během Sbírky potravin darovali zákazníci Tesco 97 tun zboží.

Zákazníci Tesco opět prokázali neuvěřitelnou štědrost a solidaritu. Během sobotní Sbírky potravin se ve 101 obchodech Tesco podařilo vysbírat celkem 97 tun potravin a drogerie pro lidi v nouzi. Sbírka pokračuje na Tesco Online nákupech až do 3. prosince, tedy do Světového dne dárcovství. Následně Tesco navýší dary svých zákazníků o 20 % v hotovosti. Tyto finanční prostředky poputují potravinovým bankám na rozvoj jejich činnosti a podporu jejich provozu.

Dostat jídlo, ale také základní drogerii k těm, kteří to nejvíce potřebují, to bylo hlavním smyslem Sbírky potraviny. Ta probíhala ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a stejně jako na jaře je možné darovat potraviny i online. O sbírku je každoročně velký zájem o čemž svědčí i celkové množství vysbíraných potravin a drogistického zboží, během soboty se vybralo na obchodech Tesco téměř 97 tun zboží, což je více než čtvrtina z celkového množství 382 tun. Nejčastěji zákazníci darovali konzervy, dětskou výživu, polévky, trvanlivé mléko, olej, rýži a luštěniny, těstoviny nebo drogerii. Populární akci podpořila i řada známých osobností, do vršovického hypermarketu Tesco zavítala např. moderátorka Míša Maurerová, herečka Míša Badinková nebo zpěvačka Linda Finková.

"Sbírka potravin je už zavedenou akcí, proto mne velmi těší, že zájem zákazníků i našich kolegů o ni neutuchá. Osobně jsem se do ní také zapojil a bylo neuvěřitelné sledovat obrovský zápal a lidskou solidaritu, která celou sbírku provází," říká Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel společnosti Tesco v ČR.

Vybrané potraviny a drogerie zamířily již během soboty prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do více než 600 odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Pokud někdo nestihl darovat potraviny během soboty, má možnost darovat přes internetový obchod Tesco až do Světového dne dárcovství, které letos připadá na 3. prosince, a to díky speciálně připraveným tzv. Balíčkům pomoci. Veškeré informace naleznete na webu https://itesco.cz/sbirka-potravin/