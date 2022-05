Bez sluchátek ani ránu. Kdy a jaká sluchátka jsou naším parťákem?

Sluchátka se stala nedílnou součástí každého z nás. Pro někoho jsou pracovním nástrojem, jiným slouží jako útěk z reality a pro další je to forma meditace či motivace při sportu. Kategorie sluchátek zaznamenala loni nárůst o 17 %, průměrně se prodávala za 1400 korun. Minimálně jedny dostaneme jako součást balení k telefonu, další si dokupujeme podle využití. Jisté je, že francouzský technik Ernest Mercandier určitě s prvními patentovanými sluchátky netušil, jakou podobu budou mít za 132 let.

Jsem minimalista

Do skupiny minimalistů patří všichni, kdo touží být nerušeni. Třeba v kanceláři, kdy se při neustálém přemisťováním mezi zasedačkami nepotřebují obtěžovat rozmotáváním kabelu a zároveň chtějí mít možnost být každým uchem jinde. Skvělá zpráva pro vás, nic lepšího než pecková sluchátka zřejmě neobjevíte, ale na to už jste, stejně jako 80 % nakupujících v roce 2021, přišli. AirPods společnosti Apple drží ve střední a východní Evropě dle statistik Heureka Group první příčku, spolu s Niceboy a JBL si je koupilo 42 % zákazníků. AirPods třetí generace jsou dokonale ergonomické a posunulo se také ovládání. Spolu s integrací virtuálního asistenta Siri vymysleli vývojáři dotykovou plochu, pomocí které je můžete snadno ovládat, třeba posunout či zastavit písničku.

Potřebuji svůj klid

Znáte to, po náročném dni se chcete obklopit buď naprostým tichem, hudbou nebo podcastem. Sluchátka, která se podobají těm, které nosil Otík ve filmu Vesničko má středisková, jsou sice méně skladná, zato vám ale zajistí potřebné odhlučnění a vy můžete zavřít oči a nerušeně relaxovat už cestou domů z práce. Během cestování, ať už metrem, vlakem, či letadlem, vám zajistí takové odhlučnění, že z pracovního procesu pozvolna nastavíte volnočasový režim.

Soustředím se na sportovní výkon

Širokou nabídku tvoří vymazlené sportovní modely, které vám umožní nerušeně se soustředit na sportovní výkon. S některými typy můžete bez obav plavat, dokonce i ve slané vodě. Na horách nebo při extrémních, vytrvalostních závodech oceníte sluchátka, jejichž výdrž je při plném nabití až 60 hodin, jsou pecková, při pohybu perfektně sednou v uších a zároveň neváží skoro nic. Vhodně zvolený playlist vám pomůže překonat váš osobní rekord.

Chci se přenést

Někteří posluchači se potřebují přenést do jiného století, třeba ke Smetanovi nebo Dvořákovi, další pak do úplně jiné reality při hraní počítačových her či PlayStationu. Hráči potřebují kvalitní zvuk, v ideálním případě bezdrátové připojení a okamžité propojení s oblíbenou hrou. Herním profesionálům poslouží taková sluchátka, jejichž předností je nízká hmotnost a odpojitelný mikrofon. Samozřejmostí je perfektní zvuk a opravdu měkké polstrování pro dlouhodobé nošení. Taková bezdrátová herní sluchátka totiž vydrží až 300 hodin.

Klasikové a fajnšmekři

Klasikové jistě ocení, že nemusejí neustále řešit, kde jim spadlo bezdrátové sluchátko, jestli je v kapuci, nebo pod pohovkou, a ocení i to, že mohou jedno sluchátko jednoduše sundat a nemít ho pod kontrolou. Zároveň nejsou vystaveni větám, že v práci ignorují své kolegy, přestože mají jen sluchátka, která nejsou na první pohled vidět. Klasická sluchátka, která seženete v nejrůznějších designových a barevných provedeních, jsou zkrátka praktickým pomocníkem.

Ať patříte do jakékoliv skupiny, na nákupním rádci Heureka si vybere každý. Designové kousky i absolutní kvalitu, za kterou přitom nemusíte utratit 47 000 korun jako rekordman z loňského roku.