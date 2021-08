Brutální dojezd grilovačky napravte bylinnou směsí

Proč jsme toho včera museli tolik spráskat a vypít? To si po pořádné letní grilovačce říká mnoho z nás. Jak se napravit? Zkuste místo nálože další chemie radši výtažky z bylin. Co třeba namíchat regenerační směs z pokladů našich babiček a prastarých receptů jihoamerických indiánů?

Na grilu voní maso, ryby i zelenina, pivo i víno tečou proudem, se západem slunce sáhne nejeden z nás i po skleničce něčeho ostřejšího. Zkrátka letní pohoda, o které si po zbytek roku můžeme nechat jen zdát. Jenže co ráno? To sice bývá moudřejší večera, ale našemu rozhašenému zažívání už to není nic platné. Zkuste tentokrát místo polykání hrstí prášků zajistit tělu i duši regeneraci pomocí výtažků z bylin a stromů. Trávení a očistu od žaludku až po střeva můžete svěřit třeba kombinaci kominíčku, papáji a lapacha s doplňkem osiky v přípravku Gastrydyl PM. "Látky z těchto rostlin slouží k očistným kúrám trávicího a močopohlavního ústrojí," vysvětluje Marek Novotný, technolog společnosti Purus-Meda, která Gastrydyl PM vyvinula.

Když se spojí poklady českých luk s moudrostí Inků

Stálicí v receptech našich babiček byl kominíček neboli krvavec toten. Připravovaly z něj čaje, kloktadla, ale drtily ho také na užitečný prášek. "Obsahuje velké množství tříslovin, saponinů a flavonoidů, které patří mezi antioxidanty," říká Marek Novotný. Čeští vývojáři se však pro zvýšení účinku rozhodli obohatit extrakt z tradiční byliny o receptury indiánů. Proto je v přípravku i lapacho, kúra z legendárního stromu Inků, z něhož připravovali stejnojmenný čaj. "Lapacho zajistí celkové zklidnění a relaxaci, navíc může příznivě ovlivnit naši obranyschopnost," uvádí Marek Novotný. Výtažek z papáji pak nesmí chybět díky její unikátní schopnosti odbourávat tuk a podpoře normálního trávení, což oceníte zvláště po pořádné grilovačce se spoustou prorostlých krkovic a poctivých burgerů.