Pět důvodů, proč si vyrobit vlastní designový nábytek

"Pokud chceš mít nábytek podle svých potřeb, musíš si ho sám vyrobit," radí japonský designer Yo Shimada. Toto je pět důvodů, proč se vyplatí vyrobit si vlastní stolek.

Rádi byste si vyrobili originální designový stolek, ale nevíte jak? Odpověď nabízí nový projekt společnosti Hornbach v edici DÍLO 002, která ve spolupráci s japonským designérem přináší možnost vyrobit si jedinečný kus nábytku - stůl Utsuri Table. "Domácím kutilům chceme dát možnost, aby svými řemeslnými schopnostmi probudili k životu kvalitní design," říká David Kolář, marketingový ředitel společnosti HORNBACH pro Českou republiku a Slovensko, a dodává: "Výroba stolku je řemeslně náročná, nečekejte sadu pro rychlou montáž, vyžaduje čas a precizní práci, ale věříme, že machři to zvládnou." Přijmete výzvu tvořit vlastníma rukama?

1. Designový kousek

Designerské stolky, které si můžete běžně koupit, stojí v průměru několik tisíc. Proto Hornbach oslovil renomovaného designéra Yo Shimadu, aby navrhl stolek, který si budou moct lidé vyrobit sami. A navíc z běžně dostupných materiálů, které si můžete koupit přímo v Hornbachu. Můžete tak mít doma originální vlastnoručně vyrobený kousek, který bude zároveň odrážet neocenitelnou hodnotu vaší práce a šikovnosti.

2. Barevný odraz

Pokud se pustíte do výroby designérského stolku Utsuri Table, můžete si vyzkoušet zajímavé metody, které vás možná překvapí. Japonský designér Yo Shimada se například rozhodl neobvykle pracovat se spodní stranou stolu, která je většinou zanedbávaná. V tomto případě je však nastříkaná křiklavě zářivými barvami. Podle polohy desek stolu a dopadu světla odrážejí tyto plochy svou barvu na okolní materiál. Právě díky této reflexi barva vynikne.

3. Vhodný do každé místnosti

Stolek Utsuri Table je vytvořený tak, aby se mohl přizpůsobit každé místnosti. Deska se skládá ze tří prvků, které mohou být libovolně modulárně přesouvané a nabízejí různé výšky. Flexibilní nohy umožňují volný pohyb a otáčení jednotlivých desek. Díky tomu můžete měnit tvar a funkčnost stolku podle svých potřeb.

4. Přijměte nové výzvy

Myslíte si, že vás jako zkušeného domácího kutila nic nepřekvapí? Dokázali jste postavit kus nábytku bez použití šroubů a hřebíků? Při realizaci Utsuri Table se seznámíte s japonskou tradiční nástrčnou technikou - kigoroshi. Pomocí okrouhlých tyčí dokážete spojit jednotlivé díly, a vytvořit tak stabilní kus nábytku.

5. Zapojte přátele

Chtěli byste si vyrobit vlastní stolek, ale nemáte stále čas? Zkuste propojit to, co vás baví, s lidmi, s kterými chcete trávit volný čas. Při výrobě vlastního stolku se nemusíte zavřít do dílny, ale můžete si z práce udělat příjemnou volnočasovou aktivitu s přáteli.

Všechen potřebný materiál na projekt Utsuri Table najdete v prodejnách Hornbach nebo na e-shopu www.hornbach.cz. Zde si můžete zakoupit box "HORNBACH edice DÍLO 002" s podrobným pracovním postupem, šablonou pro vyříznutí konstrukčních dílů spolu s plaketou pravosti. Pracovní postup se dá alternativně stáhnout v digitální podobě bezplatně na stránce www.hornbach.cz/dilo. Na této internetové stránce se nachází i filmová dokumentace k projektu.